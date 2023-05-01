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Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях - РИА Новости, 01.05.2023
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09:00 01.05.2023 (обновлено: 09:42 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/pervomay-1868213308.html
Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях
Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях - РИА Новости, 01.05.2023
Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях
Когда-то он был Днем Интернационала, потом — международной солидарности трудящихся, а в последние годы превратился в Праздник весны. Но всегда его отмечали... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:00
2023-05-01T09:42
фото
праздник
россия
день весны и труда в россии и в мире
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Когда-то он был Днем Интернационала, потом — международной солидарности трудящихся, а в последние годы превратился в Праздник весны. Но всегда его отмечали шумно и с размахом. Первомайские демонстрации и массовые гулянья — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, праздник, россия, день весны и труда в россии и в мире
Фото, Праздник, Россия, День весны и труда в России и в мире

Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях

Читать ria.ru в
Когда-то он был Днем Интернационала, потом — международной солидарности трудящихся, а в последние годы превратился в Праздник весны. Но всегда его отмечали шумно и с размахом. Первомайские демонстрации и массовые гулянья — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанк

В советское время этот праздник именовали по дате проведения — 1 Мая, или Первомай.

Участники демонстрации в День международной солидарности трудящихся, 1987 год

В советское время этот праздник именовали по дате проведения — 1 Мая, или Первомай.

© РИА Новости / Владимир Акимов
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1 из 16
© РИА Новости / Иван Денисенко | Перейти в медиабанк

По всей стране проходили демонстрации, самая масштабная и красочная — на Красной площади.

На демонстрации трудящихся 1 мая на Красной площади, 1969 год

По всей стране проходили демонстрации, самая масштабная и красочная — на Красной площади.

© РИА Новости / Иван Денисенко
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2 из 16
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

Праздник стал официальным после Октябрьской революции 1917 года.

Участники Первомайской демонстрации на Красной площади, 1985 год

Праздник стал официальным после Октябрьской революции 1917 года.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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3 из 16
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанк

Постановлением ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР от 30 июля 1928 года для советских граждан были утверждены два выходных дня — 1 и 2 мая.

Парад физкультурников на Красной площади в честь праздника 1 Мая, 1973 год

Постановлением ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР от 30 июля 1928 года для советских граждан были утверждены два выходных дня — 1 и 2 мая.

© РИА Новости / Юрий Сомов
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4 из 16
© РИА Новости / Михаил Кулешов | Перейти в медиабанк

В первый праздничный день проводились демонстрации трудящихся и военные парады.

Театрализованная композиция Памятник советскому солдату, 1966 год

В первый праздничный день проводились демонстрации трудящихся и военные парады.

© РИА Новости / Михаил Кулешов
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5 из 16
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанк

День 2 мая посвящали так называемым маевкам — массовым выездам на природу.

Представители комсомольско-молодежных строительных отрядов во время празднования Дня международной солидарности трудящихся, 1974 год

День 2 мая посвящали так называемым маевкам — массовым выездам на природу.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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6 из 16
© РИА Новости / И. Коган | Перейти в медиабанк

В 1956 году впервые вышел в эфир телевизионный репортаж о первомайском шествии.

Первомайские праздники в Москве, 1968 год

В 1956 году впервые вышел в эфир телевизионный репортаж о первомайском шествии.

© РИА Новости / И. Коган
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7 из 16
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанк

С того времени центральные телеканалы каждый год транслировали праздничные мероприятия на Красной площади с включением кадров шествий из других городов.

Празднование Дня международной солидарности трудящихся в Москве. Выступление участников художественной самодеятельности на Красной площади, 1964 год

С того времени центральные телеканалы каждый год транслировали праздничные мероприятия на Красной площади с включением кадров шествий из других городов.

© РИА Новости / Давид Шоломович
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8 из 16
© РИА Новости / Максимов | Перейти в медиабанк

В "эпоху развитого социализма" смысл первомайских демонстраций изменился.

Пионеры-авиамоделисты на Красной площади. День Международной солидарности трудящихся, 1969 год

В "эпоху развитого социализма" смысл первомайских демонстраций изменился.

© РИА Новости / Максимов
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9 из 16
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

По главным улицам городов шествовали организованные колонны с транспарантами.

Праздничная демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся, 1983 год

По главным улицам городов шествовали организованные колонны с транспарантами.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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10 из 16
© РИА Новости / Анатолий Морозов | Перейти в медиабанк

Из громкоговорителей раздавались политические лозунги, а с трибун звучали речи представителей власти и передовиков производства.

Москвички во время празднования Дня солидарности трудящихся, 1961 год

Из громкоговорителей раздавались политические лозунги, а с трибун звучали речи представителей власти и передовиков производства.

© РИА Новости / Анатолий Морозов
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11 из 16
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанк

Московская школьница Катя Лычева на праздничной демонстрации, 1 мая 1986 года.

Московская школьница Катя Лычева на праздничной демонстрации, 1986 год

Московская школьница Катя Лычева на праздничной демонстрации, 1 мая 1986 года.

© РИА Новости / Владимир Акимов
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12 из 16
© РИА Новости / Марк Ганкин | Перейти в медиабанк

В празднованиях нередко принимали участие знаменитости.

На фото: летчики-космонавты, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Павел Попович на трибуне для гостей во время первомайской демонстрации на Красной площади.

Летчики-космонавты, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Павел Попович на трибуне для гостей во время первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве, 1963 год

В празднованиях нередко принимали участие знаменитости.

На фото: летчики-космонавты, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Павел Попович на трибуне для гостей во время первомайской демонстрации на Красной площади.

© РИА Новости / Марк Ганкин
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13 из 16
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанк

В последний раз официальная первомайская демонстрация состоялась в 1990 году, а в 1992-м День солидарности трудящихся превратился в Праздник Весны и Труда.

Первомайская демонстрация в Москве, 1961 год

В последний раз официальная первомайская демонстрация состоялась в 1990 году, а в 1992-м День солидарности трудящихся превратился в Праздник Весны и Труда.

© РИА Новости / Валерий Шустов
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14 из 16
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В 2004 году в Трудовой кодекс внесли поправки, по которым выходным остался один день — 1 мая.

Демонстрация на Красной площади во время празднования Дня Международной солидарности трудящихся, 1986 год

В 2004 году в Трудовой кодекс внесли поправки, по которым выходным остался один день — 1 мая.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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15 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В современной России Первомай отмечают массовыми акциями, гуляньями и концертами.

Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве

В современной России Первомай отмечают массовыми акциями, гуляньями и концертами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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