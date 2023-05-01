https://ria.ru/20230501/pervomay-1868213308.html

Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях

Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях - РИА Новости, 01.05.2023

Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях

Когда-то он был Днем Интернационала, потом — международной солидарности трудящихся, а в последние годы превратился в Праздник весны. Но всегда его отмечали... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:00

2023-05-01T09:00

2023-05-01T09:42

фото

праздник

россия

день весны и труда в россии и в мире

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Когда-то он был Днем Интернационала, потом — международной солидарности трудящихся, а в последние годы превратился в Праздник весны. Но всегда его отмечали шумно и с размахом. Первомайские демонстрации и массовые гулянья — в фотоленте Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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