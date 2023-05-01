Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях

В советское время этот праздник именовали по дате проведения — 1 Мая, или Первомай.
В советское время этот праздник именовали по дате проведения — 1 Мая, или Первомай.
По всей стране проходили демонстрации, самая масштабная и красочная — на Красной площади.
По всей стране проходили демонстрации, самая масштабная и красочная — на Красной площади.
Праздник стал официальным после Октябрьской революции 1917 года.
Праздник стал официальным после Октябрьской революции 1917 года.
Постановлением ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР от 30 июля 1928 года для советских граждан были утверждены два выходных дня — 1 и 2 мая.
Постановлением ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР от 30 июля 1928 года для советских граждан были утверждены два выходных дня — 1 и 2 мая.
В первый праздничный день проводились демонстрации трудящихся и военные парады.
В первый праздничный день проводились демонстрации трудящихся и военные парады.
День 2 мая посвящали так называемым маевкам — массовым выездам на природу.
День 2 мая посвящали так называемым маевкам — массовым выездам на природу.
В 1956 году впервые вышел в эфир телевизионный репортаж о первомайском шествии.
В 1956 году впервые вышел в эфир телевизионный репортаж о первомайском шествии.
С того времени центральные телеканалы каждый год транслировали праздничные мероприятия на Красной площади с включением кадров шествий из других городов.
С того времени центральные телеканалы каждый год транслировали праздничные мероприятия на Красной площади с включением кадров шествий из других городов.
В "эпоху развитого социализма" смысл первомайских демонстраций изменился.
В "эпоху развитого социализма" смысл первомайских демонстраций изменился.
По главным улицам городов шествовали организованные колонны с транспарантами.
По главным улицам городов шествовали организованные колонны с транспарантами.
Из громкоговорителей раздавались политические лозунги, а с трибун звучали речи представителей власти и передовиков производства.
Из громкоговорителей раздавались политические лозунги, а с трибун звучали речи представителей власти и передовиков производства.
Московская школьница Катя Лычева на праздничной демонстрации, 1 мая 1986 года.
Московская школьница Катя Лычева на праздничной демонстрации, 1 мая 1986 года.
В празднованиях нередко принимали участие знаменитости.
На фото: летчики-космонавты, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Павел Попович на трибуне для гостей во время первомайской демонстрации на Красной площади.
В празднованиях нередко принимали участие знаменитости.
На фото: летчики-космонавты, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Павел Попович на трибуне для гостей во время первомайской демонстрации на Красной площади.
В последний раз официальная первомайская демонстрация состоялась в 1990 году, а в 1992-м День солидарности трудящихся превратился в Праздник Весны и Труда.
В последний раз официальная первомайская демонстрация состоялась в 1990 году, а в 1992-м День солидарности трудящихся превратился в Праздник Весны и Труда.
В 2004 году в Трудовой кодекс внесли поправки, по которым выходным остался один день — 1 мая.
В 2004 году в Трудовой кодекс внесли поправки, по которым выходным остался один день — 1 мая.
В современной России Первомай отмечают массовыми акциями, гуляньями и концертами.
В современной России Первомай отмечают массовыми акциями, гуляньями и концертами.