https://ria.ru/20230501/pasport-1868927035.html

Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов получить паспорт России

Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов получить паспорт России - РИА Новости, 01.05.2023

Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов получить паспорт России

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов России получить российские паспорта, сообщает УНИАН. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T07:43

2023-05-01T07:43

2023-05-01T13:07

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луганская народная республика

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов России получить российские паспорта, сообщает УНИАН.Омбудсмен добавил, что власти Украины готовят закон, согласно которому украинцы смогут впоследствии отказаться от российского гражданства.Президент Владимир Путин подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру. Жители этих субъектов, в свою очередь, могут получить российские паспорта.

https://ria.ru/20230412/pasport-1864899612.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, луганская народная республика, верховная рада украины