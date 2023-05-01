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Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов получить паспорт России - РИА Новости, 01.05.2023
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07:43 01.05.2023 (обновлено: 13:07 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/pasport-1868927035.html
Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов получить паспорт России
Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов получить паспорт России - РИА Новости, 01.05.2023
Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов получить паспорт России
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов России получить российские паспорта, сообщает УНИАН. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T07:43
2023-05-01T13:07
в мире
россия
украина
луганская народная республика
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов России получить российские паспорта, сообщает УНИАН.Омбудсмен добавил, что власти Украины готовят закон, согласно которому украинцы смогут впоследствии отказаться от российского гражданства.Президент Владимир Путин подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру. Жители этих субъектов, в свою очередь, могут получить российские паспорта.
https://ria.ru/20230412/pasport-1864899612.html
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Верховная Рада Украины
Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов получить паспорт России

Украинский омбудсмен Лубинец посоветовал жителям новых регионов получить паспорт России

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов России получить российские паспорта, сообщает УНИАН.
«
"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное", — заявил Лубинец.
Омбудсмен добавил, что власти Украины готовят закон, согласно которому украинцы смогут впоследствии отказаться от российского гражданства.
Президент Владимир Путин подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру. Жители этих субъектов, в свою очередь, могут получить российские паспорта.
Получение российского паспорта - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В ЛНР много желающих получить паспорт гражданина России
12 апреля, 19:55
 
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