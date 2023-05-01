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США не смогли повлиять на выборы в Парагвае, считает посол Писарев - РИА Новости, 01.05.2023
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05:34 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/paragvay-1868923430.html
США не смогли повлиять на выборы в Парагвае, считает посол Писарев
США не смогли повлиять на выборы в Парагвае, считает посол Писарев - РИА Новости, 01.05.2023
США не смогли повлиять на выборы в Парагвае, считает посол Писарев
Попытки США вмешаться в предвыборную борьбу не отразились на результатах президентский выборов в Парагвае, заявил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T05:34
2023-05-01T05:34
в мире
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парагвай
россия
александр писарев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Попытки США вмешаться в предвыборную борьбу не отразились на результатах президентский выборов в Парагвае, заявил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Александр Писарев. В воскресенье в Парагвае состоялись выборы главы государства. Они завершились успехом правящей партии "Колорадо", которая на протяжении последних 70 лет уступила на выборах лишь однажды - в 2008 году. "Избранный президент Сантьяго Пенья был главным фаворитом в президентской гонке, так что ничего удивительного в имеющемся результате нет. Однако разрыв между кандидатами оказался несколько больше по сравнению с прогнозами экспертов. Оппозиционным силам не удалось объединиться и что-либо противопоставить правящей партии", - отметил Писарев. Помимо успеха в борьбе за пост президента, "Колорадо" также получила большинство в обеих палатах национального конгресса. "Несмотря на то, что у власти остается та же партия, думаю, следует ожидать значительных перестановок в органах исполнительной власти, поскольку Сантьяго Пенья является представителем фракции "Онор Колорадо", в отличие от действующего президента, принадлежащего к фракции "Фуэрса Републикана", - отметил посол. "Хотел бы также отметить, что попытки США вмешаться в предвыборную борьбу не отразились на результатах. Известно, что главным объектом их нападок был Орасио Картес, действующий председатель "Колорадо". Американские санкции не помешали его партии и его стороннику Сантьяго Пенье добиться победы. Последнее слово в этой кампании было за народом Парагвая, и он выразил свою волю вполне однозначно", - подчеркнул Писарев. Министерство финансов США ввело санкции против Картеса, посчитав его причастным к коррупции.
https://ria.ru/20230501/paragvay-1868920355.html
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в мире, сша, парагвай, россия, александр писарев, орасио картес
В мире, США, Парагвай, Россия, Александр Писарев, Орасио Картес
США не смогли повлиять на выборы в Парагвае, считает посол Писарев

Посол России в Парагвае Писарев: США не смогли повлиять на выборы в Парагвае

© Flickr / alex-sРассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Flickr / alex-s
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Попытки США вмешаться в предвыборную борьбу не отразились на результатах президентский выборов в Парагвае, заявил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Александр Писарев.
В воскресенье в Парагвае состоялись выборы главы государства. Они завершились успехом правящей партии "Колорадо", которая на протяжении последних 70 лет уступила на выборах лишь однажды - в 2008 году.
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"Избранный президент Сантьяго Пенья был главным фаворитом в президентской гонке, так что ничего удивительного в имеющемся результате нет. Однако разрыв между кандидатами оказался несколько больше по сравнению с прогнозами экспертов. Оппозиционным силам не удалось объединиться и что-либо противопоставить правящей партии", - отметил Писарев.
Помимо успеха в борьбе за пост президента, "Колорадо" также получила большинство в обеих палатах национального конгресса.
"Несмотря на то, что у власти остается та же партия, думаю, следует ожидать значительных перестановок в органах исполнительной власти, поскольку Сантьяго Пенья является представителем фракции "Онор Колорадо", в отличие от действующего президента, принадлежащего к фракции "Фуэрса Републикана", - отметил посол.
"Хотел бы также отметить, что попытки США вмешаться в предвыборную борьбу не отразились на результатах. Известно, что главным объектом их нападок был Орасио Картес, действующий председатель "Колорадо". Американские санкции не помешали его партии и его стороннику Сантьяго Пенье добиться победы. Последнее слово в этой кампании было за народом Парагвая, и он выразил свою волю вполне однозначно", - подчеркнул Писарев.
Министерство финансов США ввело санкции против Картеса, посчитав его причастным к коррупции.
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В миреСШАПарагвайРоссияАлександр ПисаревОрасио Картес
 
 
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