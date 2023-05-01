https://ria.ru/20230501/paragvay-1868923430.html

США не смогли повлиять на выборы в Парагвае, считает посол Писарев

США не смогли повлиять на выборы в Парагвае, считает посол Писарев - РИА Новости, 01.05.2023

США не смогли повлиять на выборы в Парагвае, считает посол Писарев

Попытки США вмешаться в предвыборную борьбу не отразились на результатах президентский выборов в Парагвае, заявил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T05:34

2023-05-01T05:34

2023-05-01T05:34

в мире

сша

парагвай

россия

александр писарев

орасио картес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27625/76/276257600_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2a2c9eadff6f3da6af535d775da76676.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Попытки США вмешаться в предвыборную борьбу не отразились на результатах президентский выборов в Парагвае, заявил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Александр Писарев. В воскресенье в Парагвае состоялись выборы главы государства. Они завершились успехом правящей партии "Колорадо", которая на протяжении последних 70 лет уступила на выборах лишь однажды - в 2008 году. "Избранный президент Сантьяго Пенья был главным фаворитом в президентской гонке, так что ничего удивительного в имеющемся результате нет. Однако разрыв между кандидатами оказался несколько больше по сравнению с прогнозами экспертов. Оппозиционным силам не удалось объединиться и что-либо противопоставить правящей партии", - отметил Писарев. Помимо успеха в борьбе за пост президента, "Колорадо" также получила большинство в обеих палатах национального конгресса. "Несмотря на то, что у власти остается та же партия, думаю, следует ожидать значительных перестановок в органах исполнительной власти, поскольку Сантьяго Пенья является представителем фракции "Онор Колорадо", в отличие от действующего президента, принадлежащего к фракции "Фуэрса Републикана", - отметил посол. "Хотел бы также отметить, что попытки США вмешаться в предвыборную борьбу не отразились на результатах. Известно, что главным объектом их нападок был Орасио Картес, действующий председатель "Колорадо". Американские санкции не помешали его партии и его стороннику Сантьяго Пенье добиться победы. Последнее слово в этой кампании было за народом Парагвая, и он выразил свою волю вполне однозначно", - подчеркнул Писарев. Министерство финансов США ввело санкции против Картеса, посчитав его причастным к коррупции.

https://ria.ru/20230501/paragvay-1868920355.html

https://ria.ru/20230428/posol-1868606276.html

сша

парагвай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, парагвай, россия, александр писарев, орасио картес