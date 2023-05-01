https://ria.ru/20230501/paragvay-1868920952.html
На выборах президента Парагвая победил Сантьяго Пенья
На выборах президента Парагвая победил Сантьяго Пенья - РИА Новости, 01.05.2023
На выборах президента Парагвая победил Сантьяго Пенья
Кандидат от правящей партии "Колорадо" Сантьяго Пенья победил на выборах президента Парагвая, следует из итогов подсчета более 99,47% голосов. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T04:14
2023-05-01T04:14
2023-05-01T11:57
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Колорадо" Сантьяго Пенья победил на выборах президента Парагвая, следует из итогов подсчета более 99,47% голосов. Он набрал 42,73%, значительно опередив своего основного соперника Эфраина Алегре, который уже признал свое поражение. 44-летний Пенья - ставленник экс-президент Парагвая Орасио Картеса, против которого США недавно ввели санкции, обвинив в коррупции. Пенья был в правительстве Картеса министром финансов. За свою карьеру успел поработать в ЦБ Парагвая и в Международном валютном фонде. В числе его основных обещаний - снижение стоимости потребительской корзины, цен на топливо и газ, создание 500 тысяч новых рабочих мест, бесплатных детских садов, программы для обеспечения граждан жильем. Пенья вступит в должность 15 августа. Действующий президент Марио Абдо Бенитес уже пообещал прозрачный процесс передачи власти.
https://ria.ru/20230428/paragvay-1868605479.html
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в мире, парагвай, сша, орасио картес, марио абдо бенитес
В мире, Парагвай, США, Орасио Картес, Марио Абдо Бенитес
На выборах президента Парагвая победил Сантьяго Пенья
Кандидат Пенья победил на выборах президента Парагвая после подсчета 99% голосов
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Колорадо" Сантьяго Пенья победил на выборах президента Парагвая, следует из итогов подсчета более 99,47% голосов.
Он набрал 42,73%, значительно опередив своего основного соперника Эфраина Алегре, который уже признал свое поражение.
44-летний Пенья - ставленник экс-президент Парагвая Орасио Картеса
, против которого США
недавно ввели санкции, обвинив в коррупции. Пенья был в правительстве Картеса министром финансов. За свою карьеру успел поработать в ЦБ Парагвая и в Международном валютном фонде.
В числе его основных обещаний - снижение стоимости потребительской корзины, цен на топливо и газ, создание 500 тысяч новых рабочих мест, бесплатных детских садов, программы для обеспечения граждан жильем.
Пенья вступит в должность 15 августа. Действующий президент Марио Абдо Бенитес
уже пообещал прозрачный процесс передачи власти.
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