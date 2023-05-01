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Российские суды за год досрочно выпустили почти 23 тысячи осужденных - РИА Новости, 01.05.2023
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08:10 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/osuzhdennye-1868928019.html
Российские суды за год досрочно выпустили почти 23 тысячи осужденных
Российские суды за год досрочно выпустили почти 23 тысячи осужденных - РИА Новости, 01.05.2023
Российские суды за год досрочно выпустили почти 23 тысячи осужденных
Российские суды в прошлом году досрочно выпустили из колоний почти 23 тысячи осужденных, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:10
2023-05-01T08:10
россия
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские суды в прошлом году досрочно выпустили из колоний почти 23 тысячи осужденных, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ. За год суды успели рассмотреть почти 59 тысяч ходатайств об условно-досрочном освобождении из колоний. В итоге почти 23 тысячи человек, в том числе 23 несовершеннолетних, получили свободу. 23,5 тысячам суды отказали. Еще более 12 тысяч ходатайств было отозвано, передано по подсудности или производство по ним прекратили. Согласно законодательству, суды могут освобождать только тех заключенных, которые отбыли часть срока, полностью или частично возместили вред и для исправления больше не нуждаются в изоляции от общества. При этом суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду, поощрения от администрации колонии. После освобождения за такими осужденными осуществляется контроль. Помимо этого, суды за год заменили заключение на более мягкий вид наказания почти 19 тысячам осужденных.
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россия, верховный суд рф, общество
Россия, Верховный суд РФ, Общество
Российские суды за год досрочно выпустили почти 23 тысячи осужденных

Российские суды за год досрочно выпустили из колоний почти 23 тысячи осужденных

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские суды в прошлом году досрочно выпустили из колоний почти 23 тысячи осужденных, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.
За год суды успели рассмотреть почти 59 тысяч ходатайств об условно-досрочном освобождении из колоний. В итоге почти 23 тысячи человек, в том числе 23 несовершеннолетних, получили свободу. 23,5 тысячам суды отказали. Еще более 12 тысяч ходатайств было отозвано, передано по подсудности или производство по ним прекратили.
Согласно законодательству, суды могут освобождать только тех заключенных, которые отбыли часть срока, полностью или частично возместили вред и для исправления больше не нуждаются в изоляции от общества. При этом суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду, поощрения от администрации колонии. После освобождения за такими осужденными осуществляется контроль.
Помимо этого, суды за год заменили заключение на более мягкий вид наказания почти 19 тысячам осужденных.
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