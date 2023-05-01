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Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска в 00.15 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:37
2023-05-01T00:37
2023-05-01T00:37
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 00.15 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
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Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку