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Украинские войска обстреляли Петровское

Украинские войска обстреляли Петровское - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска обстреляли Петровское

Украинские войска в 00:05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Петровское, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T00:33

2023-05-01T00:33

2023-05-01T00:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 00:05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Петровское, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:05 - населенный пункт Новоукраинка – населенный пункт Петровское: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230430/donetsk-1868845243.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия