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Украинские войска обстреляли Петровское - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:33 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/obstrely-1868912866.html
Украинские войска обстреляли Петровское
Украинские войска обстреляли Петровское - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска обстреляли Петровское
Украинские войска в 00:05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Петровское, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:33
2023-05-01T00:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 00:05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Петровское, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:05 - населенный пункт Новоукраинка – населенный пункт Петровское: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230430/donetsk-1868845243.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровское

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Петровскому

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 00:05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Петровское, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:05 - населенный пункт Новоукраинка – населенный пункт Петровское: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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