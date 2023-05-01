https://ria.ru/20230501/obstrely-1868912705.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли в понедельник Донецк и Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T00:30

2023-05-01T00:30

2023-05-01T01:14

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Донецк и Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позже представительство сообщило, что в 00.30 украинские войска вновь обстреляли Макеевку и Донецк. По Макеевке выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, по Киевскому району Донецка выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, по Петровскому району Донецка выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра, и в 01.00 - еще четыре снаряда 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230501/obstrely-1868911924.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия