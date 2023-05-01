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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:30 01.05.2023 (обновлено: 01:14 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/obstrely-1868912705.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли в понедельник Донецк и Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:30
2023-05-01T01:14
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Донецк и Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позже представительство сообщило, что в 00.30 украинские войска вновь обстреляли Макеевку и Донецк. По Макеевке выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, по Киевскому району Донецка выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, по Петровскому району Донецка выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра, и в 01.00 - еще четыре снаряда 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230501/obstrely-1868911924.html
донецк
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Донецк и Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00.10 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 00.10 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения в телеграм-канале представительства.
Позже представительство сообщило, что в 00.30 украинские войска вновь обстреляли Макеевку и Донецк. По Макеевке выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, по Киевскому району Донецка выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, по Петровскому району Донецка выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра, и в 01.00 - еще четыре снаряда 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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