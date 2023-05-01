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Украинские военные за сутки 49 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:21 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/obstrely-1868911924.html
Украинские военные за сутки 49 раз обстреляли ДНР
Украинские военные за сутки 49 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские военные за сутки 49 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за воскресенье 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:21
2023-05-01T00:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за воскресенье 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что под огнем украинских войск оказались Горловка (Никитовский район), Новобахмутовка, Михайловка, Новосёловка Вторая, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Степное, Егоровка, Никольское, Владимировка. Также сообщается, что за прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны Украины зафиксировано 48 обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские военные за сутки 49 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: украинские военные за сутки 49 раз обстреляли Донбасс

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за воскресенье 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 27 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском восемь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На волновахском семь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. (Противник совершил обстрелы) выпустив 198 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под огнем украинских войск оказались Горловка (Никитовский район), Новобахмутовка, Михайловка, Новосёловка Вторая, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Степное, Егоровка, Никольское, Владимировка.
Также сообщается, что за прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Куйбышевском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны Украины зафиксировано 48 обстрелов.
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Вчера, 23:54
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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