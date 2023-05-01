https://ria.ru/20230501/obstrel-1868959823.html
Украинские войска обстреляли Благодатное
Украинские войска обстреляли Благодатное - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска обстреляли Благодатное
Украинские войска в 12.00 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Благодатному, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:27
2023-05-01T12:27
2023-05-01T12:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
соледар
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Благодатному, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.00 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Благодатное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Село Благодатное в ДНР расположено к западу от Соледара. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230501/obstrel-1868959066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, украина, соледар, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Соледар, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Благодатное
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили еще пять "натовских" снарядов по Благодатному