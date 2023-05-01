https://ria.ru/20230501/obstrel-1868959823.html

Украинские войска обстреляли Благодатное

Украинские войска обстреляли Благодатное - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска обстреляли Благодатное

Украинские войска в 12.00 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Благодатному, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:27

2023-05-01T12:27

2023-05-01T12:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

соледар

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Благодатному, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.00 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Благодатное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Село Благодатное в ДНР расположено к западу от Соледара. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230501/obstrel-1868959066.html

https://ria.ru/20230501/donbass-1868947981.html

донецкая народная республика

украина

соледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина, соледар, нато, сцкк