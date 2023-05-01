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Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS
Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS
Украинские войска выпустили 27 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за апрель, шесть человек погибли, 11 пострадали, сообщили в представительстве республики в РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:33
2023-05-01T10:33
2023-05-01T10:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за апрель, шесть человек погибли, 11 пострадали, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За апрель 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 13 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины... В ходе обстрелов противник применял: РСЗО HIMARS (27 ракет), 155-мм артиллерийские орудия (три снаряда), девять ударных БПЛА типа Mugin-5 Pro", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в результате обстрелов шесть мирных жителей погибли, 11 получили ранения, включая троих детей. Разрушено и повреждено 22 дома и десять объектов гражданской инфраструктуры, в том числе одно медицинское учреждение.
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS
Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS, шесть человек погибли