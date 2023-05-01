Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/obstrel-1868945112.html
Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS
Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS
Украинские войска выпустили 27 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за апрель, шесть человек погибли, 11 пострадали, сообщили в представительстве республики в РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:33
2023-05-01T10:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за апрель, шесть человек погибли, 11 пострадали, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За апрель 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 13 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины... В ходе обстрелов противник применял: РСЗО HIMARS (27 ракет), 155-мм артиллерийские орудия (три снаряда), девять ударных БПЛА типа Mugin-5 Pro", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в результате обстрелов шесть мирных жителей погибли, 11 получили ранения, включая троих детей. Разрушено и повреждено 22 дома и десять объектов гражданской инфраструктуры, в том числе одно медицинское учреждение.
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS

Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS, шесть человек погибли

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за апрель, шесть человек погибли, 11 пострадали, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За апрель 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 13 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины... В ходе обстрелов противник применял: РСЗО HIMARS (27 ракет), 155-мм артиллерийские орудия (три снаряда), девять ударных БПЛА типа Mugin-5 Pro", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в результате обстрелов шесть мирных жителей погибли, 11 получили ранения, включая троих детей.
Разрушено и повреждено 22 дома и десять объектов гражданской инфраструктуры, в том числе одно медицинское учреждение.
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
"Гиблое дело". В США признали неприятную правду об Украине
Вчера, 10:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала