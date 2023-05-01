https://ria.ru/20230501/obstrel-1868945112.html

Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS

Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска в апреле выпустили по ЛНР 27 ракет из HIMARS

Украинские войска выпустили 27 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за апрель, шесть человек погибли, 11 пострадали, сообщили в представительстве республики в РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T10:33

2023-05-01T10:33

2023-05-01T10:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за апрель, шесть человек погибли, 11 пострадали, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За апрель 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 13 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины... В ходе обстрелов противник применял: РСЗО HIMARS (27 ракет), 155-мм артиллерийские орудия (три снаряда), девять ударных БПЛА типа Mugin-5 Pro", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в результате обстрелов шесть мирных жителей погибли, 11 получили ранения, включая троих детей. Разрушено и повреждено 22 дома и десять объектов гражданской инфраструктуры, в том числе одно медицинское учреждение.

https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия