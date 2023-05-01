Украинские войска обстреляли Горловку, Михайловку и Донецк
ВСУ обстреляли Горловку, Михайловку и Донецк снарядами калибра 155 миллиметров
Осколки артиллерийских снарядов. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики - Горловку, Михайловку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.30 – населенный пункт Тоненькое – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.40 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра ... 6.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 06.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Еще один обстрел зафиксирован в 07.10. Выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Красногоровка - г. Донецк (Петровский район) и выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров в 7.25 по населенному пункту Дзержинск Горловка (Центрально-городской район)
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.