https://ria.ru/20230501/obstrel-1868929627.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Михайловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку, Михайловку и Донецк - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку, Михайловку и Донецк

Украинские войска за час обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики - Горловку, Михайловку и Донецк, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:28

2023-05-01T08:28

2023-05-01T08:28

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики - Горловку, Михайловку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.30 – населенный пункт Тоненькое – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.40 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра ... 6.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 06.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Еще один обстрел зафиксирован в 07.10. Выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Красногоровка - г. Донецк (Петровский район) и выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров в 7.25 по населенному пункту Дзержинск Горловка (Центрально-городской район) Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк