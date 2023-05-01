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В Херсонской области возвели линии глубокоэшелонированной обороны - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:50 01.05.2023 (обновлено: 20:51 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/oborona-1869023748.html
В Херсонской области возвели линии глубокоэшелонированной обороны
В Херсонской области возвели линии глубокоэшелонированной обороны - РИА Новости, 01.05.2023
В Херсонской области возвели линии глубокоэшелонированной обороны
В Херсонской области возвели несколько линий глубокоэшелонированной обороны, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T20:50
2023-05-01T20:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
владимир сальдо
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В Херсонской области возвели несколько линий глубокоэшелонированной обороны, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html
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херсонская область , в мире, владимир сальдо, херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Владимир Сальдо, Херсон
В Херсонской области возвели линии глубокоэшелонированной обороны

Сальдо: в Херсонской области возвели несколько линий глубокоэшелонированной обороны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В Херсонской области возвели несколько линий глубокоэшелонированной обороны, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«
"Наши военные находятся на рубежах, которые построены за последнее время в очень большом и правильном количестве – несколько линий обороны эшелонированной глубокой", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев live".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреВладимир СальдоХерсон
 
 
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