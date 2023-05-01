https://ria.ru/20230501/oborona-1869023748.html

В Херсонской области возвели линии глубокоэшелонированной обороны

В Херсонской области возвели линии глубокоэшелонированной обороны - РИА Новости, 01.05.2023

В Херсонской области возвели линии глубокоэшелонированной обороны

В Херсонской области возвели несколько линий глубокоэшелонированной обороны, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T20:50

2023-05-01T20:50

2023-05-01T20:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

владимир сальдо

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В Херсонской области возвели несколько линий глубокоэшелонированной обороны, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html

херсонская область

херсон

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