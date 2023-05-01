https://ria.ru/20230501/nds-1869020048.html

На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink

На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink - РИА Новости, 01.05.2023

На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink

На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink американской компании Space X, с понедельника под налогообложение также подпадают... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T20:27

2023-05-01T20:27

2023-05-01T20:30

в мире

украина

технологии

владимир зеленский

дмитрий кулеба

starlink

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink американской компании Space X, с понедельника под налогообложение также подпадают товары, направленные бесплатно для восстановления энергетической инфраструктуры страны, сообщает издание "РБК-Украина". Речь, в частности, идет об электрогенераторных установках, отдельных трансформаторах и частях к ним, отдельных аккумуляторах, включая сепараторы для них, а также системах для обеспечения спутникового доступа в Интернет (Starlink). Под налогообложение, как передает издание, также подпадают товары, которые бесплатно предоставлены Энергетическим сообществом в качестве помощи для восстановления и ремонта инфраструктуры электроэнергетических предприятий. Как сообщал ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский подписал законопроекты о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Сообщалось, что норма, которая отменяет налоги на импорт генераторов и Starlink, в том числе для физических лиц, будет действовать до мая 2023 года. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.

https://ria.ru/20230321/starlink-1859473670.html

https://ria.ru/20230405/starlink-1863343952.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, технологии, владимир зеленский, дмитрий кулеба, starlink