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На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink - РИА Новости, 01.05.2023
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20:27 01.05.2023 (обновлено: 20:30 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/nds-1869020048.html
На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink
На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink - РИА Новости, 01.05.2023
На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink
На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink американской компании Space X, с понедельника под налогообложение также подпадают... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T20:27
2023-05-01T20:30
в мире
украина
технологии
владимир зеленский
дмитрий кулеба
starlink
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink американской компании Space X, с понедельника под налогообложение также подпадают товары, направленные бесплатно для восстановления энергетической инфраструктуры страны, сообщает издание "РБК-Украина". Речь, в частности, идет об электрогенераторных установках, отдельных трансформаторах и частях к ним, отдельных аккумуляторах, включая сепараторы для них, а также системах для обеспечения спутникового доступа в Интернет (Starlink). Под налогообложение, как передает издание, также подпадают товары, которые бесплатно предоставлены Энергетическим сообществом в качестве помощи для восстановления и ремонта инфраструктуры электроэнергетических предприятий. Как сообщал ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский подписал законопроекты о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Сообщалось, что норма, которая отменяет налоги на импорт генераторов и Starlink, в том числе для физических лиц, будет действовать до мая 2023 года. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.
https://ria.ru/20230321/starlink-1859473670.html
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в мире, украина, технологии, владимир зеленский, дмитрий кулеба, starlink
В мире, Украина, Технологии, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Starlink
На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink

На Украине закончилось действие налоговых льгот на ввоз генераторов и терминалов Starlink

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На Украине истек период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink американской компании Space X, с понедельника под налогообложение также подпадают товары, направленные бесплатно для восстановления энергетической инфраструктуры страны, сообщает издание "РБК-Украина".
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"С 1 мая на Украине закончилось действие налоговых льгот по ввозу генераторов и терминалов Starlink. Будет начисляться НДС и ввозная пошлина для ввоза в страну товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях", - сообщает издание со ссылкой на государственную таможенную службу Украины.
Речь, в частности, идет об электрогенераторных установках, отдельных трансформаторах и частях к ним, отдельных аккумуляторах, включая сепараторы для них, а также системах для обеспечения спутникового доступа в Интернет (Starlink). Под налогообложение, как передает издание, также подпадают товары, которые бесплатно предоставлены Энергетическим сообществом в качестве помощи для восстановления и ремонта инфраструктуры электроэнергетических предприятий.
Как сообщал ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов.
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В декабре 2022 года Владимир Зеленский подписал законопроекты о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Сообщалось, что норма, которая отменяет налоги на импорт генераторов и Starlink, в том числе для физических лиц, будет действовать до мая 2023 года.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.
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