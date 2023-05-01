https://ria.ru/20230501/nalogi-1868934399.html

Володин рассказал о проблеме уклонения от уплаты налогов

Володин рассказал о проблеме уклонения от уплаты налогов - РИА Новости, 01.05.2023

Володин рассказал о проблеме уклонения от уплаты налогов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с развитием современных технологий появились и новые профессии, и новые способы обогащения за счет граждан,... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:19

2023-05-01T09:19

2023-05-01T09:19

общество

вячеслав володин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с развитием современных технологий появились и новые профессии, и новые способы обогащения за счет граждан, правильно, когда вопрос тех, кто уклоняется от налогов, на особом контроле Федеральной налоговой службы. "С развитием современных технологий возникли новые профессии, возможности, но вместе с тем и новые способы обхода закона и обогащения за счёт граждан. Правильно, когда подобные вопросы на особом контроле Федеральной налоговой службы — сегодня она оснащена всем необходимым для выявления таких преступлений", — написал Володин в своем телеграм-канале. Он отметил, что некоторые, зарабатывая "большие состояния на доверии людей", используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. "Причем речь идёт об огромных суммах: от миллионов до миллиардов", — добавил он. По словам спикера Госдумы, часто это те люди, кто "пытается учить жизни, освоив социальные сети". По мнению Володина, взысканные средства должны пойти на социальные нужды, в том числе на поддержку солдат и их семей. "Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей", — уточнил он. Володин также подчеркнул, что "каждый на своём участке должен делать всё для развития страны". По словам Володина, сейчас — "время вызовов". "Кому много дано, с того и больше спрос", — отметил он.

https://ria.ru/20230429/nalogi-1868574315.html

https://ria.ru/20230427/bloger-1868096728.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф