https://ria.ru/20230501/nalogi-1868934399.html
Володин рассказал о проблеме уклонения от уплаты налогов
Володин рассказал о проблеме уклонения от уплаты налогов - РИА Новости, 01.05.2023
Володин рассказал о проблеме уклонения от уплаты налогов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с развитием современных технологий появились и новые профессии, и новые способы обогащения за счет граждан,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:19
2023-05-01T09:19
2023-05-01T09:19
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с развитием современных технологий появились и новые профессии, и новые способы обогащения за счет граждан, правильно, когда вопрос тех, кто уклоняется от налогов, на особом контроле Федеральной налоговой службы. "С развитием современных технологий возникли новые профессии, возможности, но вместе с тем и новые способы обхода закона и обогащения за счёт граждан. Правильно, когда подобные вопросы на особом контроле Федеральной налоговой службы — сегодня она оснащена всем необходимым для выявления таких преступлений", — написал Володин в своем телеграм-канале. Он отметил, что некоторые, зарабатывая "большие состояния на доверии людей", используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. "Причем речь идёт об огромных суммах: от миллионов до миллиардов", — добавил он. По словам спикера Госдумы, часто это те люди, кто "пытается учить жизни, освоив социальные сети". По мнению Володина, взысканные средства должны пойти на социальные нужды, в том числе на поддержку солдат и их семей. "Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей", — уточнил он. Володин также подчеркнул, что "каждый на своём участке должен делать всё для развития страны". По словам Володина, сейчас — "время вызовов". "Кому много дано, с того и больше спрос", — отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о проблеме уклонения от уплаты налогов
Володин: проблема уклонения от уплаты налогов должна стоять на особом контроле ФНС
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что с развитием современных технологий появились и новые профессии, и новые способы обогащения за счет граждан, правильно, когда вопрос тех, кто уклоняется от налогов, на особом контроле Федеральной налоговой службы.
"С развитием современных технологий возникли новые профессии, возможности, но вместе с тем и новые способы обхода закона и обогащения за счёт граждан. Правильно, когда подобные вопросы на особом контроле Федеральной налоговой службы — сегодня она оснащена всем необходимым для выявления таких преступлений", — написал Володин в своем телеграм-канале.
Игра "Как не платить налоги в казну" окончена
Он отметил, что некоторые, зарабатывая "большие состояния на доверии людей", используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. "Причем речь идёт об огромных суммах: от миллионов до миллиардов", — добавил он.
По словам спикера Госдумы, часто это те люди, кто "пытается учить жизни, освоив социальные сети". По мнению Володина, взысканные средства должны пойти на социальные нужды, в том числе на поддержку солдат и их семей.
"Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей", — уточнил он.
Володин также подчеркнул, что "каждый на своём участке должен делать всё для развития страны". По словам Володина, сейчас — "время вызовов".
"Кому много дано, с того и больше спрос", — отметил он.
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