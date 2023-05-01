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Около ста военнослужащих "Каскада" получили награды за героизм

Около ста военнослужащих "Каскада" получили награды за героизм - РИА Новости, 01.05.2023

Около ста военнослужащих "Каскада" получили награды за героизм

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что около 100 военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" получили... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:01

2023-05-01T11:01

2023-05-01T11:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мариуполь

денис пушилин

безопасность

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что около 100 военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" получили награды за личное мужество и героизм. "Около 100 военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" получили награды за личное мужество и героизм", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Как отметил врио главы ДНР, "Каскад" принимал участие в освобождении многих населенных пунктов, в том числе Мариуполя. "Указом Президента Российской Федерации военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования награждены высокими наградами: орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью Суворова", - отметил Пушилин. Врио главы ДНР добавил, что военнослужащим "Каскада" также были вручены награды республики - "Георгиевский крест" IV степени и медаль "За освобождение Мариуполя".

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, безопасность