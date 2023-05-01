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Около ста военнослужащих "Каскада" получили награды за героизм - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/nagrady-1868949530.html
Около ста военнослужащих "Каскада" получили награды за героизм
Около ста военнослужащих "Каскада" получили награды за героизм - РИА Новости, 01.05.2023
Около ста военнослужащих "Каскада" получили награды за героизм
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что около 100 военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" получили... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:01
2023-05-01T11:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
безопасность
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что около 100 военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" получили награды за личное мужество и героизм. "Около 100 военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" получили награды за личное мужество и героизм", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Как отметил врио главы ДНР, "Каскад" принимал участие в освобождении многих населенных пунктов, в том числе Мариуполя. "Указом Президента Российской Федерации военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования награждены высокими наградами: орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью Суворова", - отметил Пушилин. Врио главы ДНР добавил, что военнослужащим "Каскада" также были вручены награды республики - "Георгиевский крест" IV степени и медаль "За освобождение Мариуполя".
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донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин, Безопасность
Около ста военнослужащих "Каскада" получили награды за героизм

Пушилин: около ста военнослужащих "Каскада" получили награды за мужество и героизм

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что около 100 военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" получили награды за личное мужество и героизм.
"Около 100 военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" получили награды за личное мужество и героизм", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Как отметил врио главы ДНР, "Каскад" принимал участие в освобождении многих населенных пунктов, в том числе Мариуполя.
"Указом Президента Российской Федерации военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования награждены высокими наградами: орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью Суворова", - отметил Пушилин.
Врио главы ДНР добавил, что военнослужащим "Каскада" также были вручены награды республики - "Георгиевский крест" IV степени и медаль "За освобождение Мариуполя".
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольДенис ПушилинБезопасность
 
 
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