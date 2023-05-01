Рейтинг@Mail.ru
Под Артемовском убит американский наемник, воевавший на стороне ВСУ - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 01.05.2023 (обновлено: 21:41 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/naemnik-1869018554.html
Под Артемовском убит американский наемник, воевавший на стороне ВСУ
Под Артемовском убит американский наемник, воевавший на стороне ВСУ - РИА Новости, 01.05.2023
Под Артемовском убит американский наемник, воевавший на стороне ВСУ
Бывший американский морпех Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб под Артемовском, передает телеканал CNN со ссылкой на его семью. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T20:16
2023-05-01T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867508994_1:0:1882:1058_1920x0_80_0_0_d8e0c32b16bdb6cad4416a568c90cbe7.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывший американский морпех Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб под Артемовском, передает телеканал CNN со ссылкой на его семью. Как заявила мать наемника, ее 26-летний сын уехал из родного штата Огайо на Украину в ноябре. Эндрюс погиб, предположительно, 19 апреля, при этом его контракт с иностранным легионом закончился в марте. В госдепе США подтвердили РИА Новости гибель американского гражданина, отказавшись раскрыть конкретные детали о нем."Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине. Мы находимся в контакте с семьей погибшего и оказываем всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к чувствам семьи в это непростое время мы не готовы сообщить дополнительных деталей", — заявил агентству официальный представитель госдепартамента США.В апреле прошлого года Минобороны сообщало об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Киева. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы Французского легиона. В ноябре минувшего года российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868799063.html
украина
сша
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867508994_236:0:1647:1058_1920x0_80_0_0_786230894e56203195cfc076d8487dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Артемовск
Под Артемовском убит американский наемник, воевавший на стороне ВСУ

CNN: под Артемовском убит бывший морпех США, воевавший на стороне украинских войск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывший американский морпех Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб под Артемовском, передает телеканал CNN со ссылкой на его семью.
Как заявила мать наемника, ее 26-летний сын уехал из родного штата Огайо на Украину в ноябре. Эндрюс погиб, предположительно, 19 апреля, при этом его контракт с иностранным легионом закончился в марте.
© @Jake_HanrahanКупер Эндрюс
Купер Эндрюс
© @Jake_Hanrahan
Купер Эндрюс
В госдепе США подтвердили РИА Новости гибель американского гражданина, отказавшись раскрыть конкретные детали о нем.
"Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине. Мы находимся в контакте с семьей погибшего и оказываем всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к чувствам семьи в это непростое время мы не готовы сообщить дополнительных деталей", — заявил агентству официальный представитель госдепартамента США.
Боец ЧВК Вагнер осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Боец "Вагнера" заявил, что иностранные наемники избегают сражения с группой
30 апреля, 07:04
В апреле прошлого года Минобороны сообщало об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Киева. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы Французского легиона. В ноябре минувшего года российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала