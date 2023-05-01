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Под Артемовском убит американский наемник, воевавший на стороне ВСУ
Под Артемовском убит американский наемник, воевавший на стороне ВСУ - РИА Новости, 01.05.2023
Под Артемовском убит американский наемник, воевавший на стороне ВСУ
Бывший американский морпех Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб под Артемовском, передает телеканал CNN со ссылкой на его семью. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T20:16
2023-05-01T20:16
2023-05-01T21:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывший американский морпех Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб под Артемовском, передает телеканал CNN со ссылкой на его семью. Как заявила мать наемника, ее 26-летний сын уехал из родного штата Огайо на Украину в ноябре. Эндрюс погиб, предположительно, 19 апреля, при этом его контракт с иностранным легионом закончился в марте. В госдепе США подтвердили РИА Новости гибель американского гражданина, отказавшись раскрыть конкретные детали о нем."Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине. Мы находимся в контакте с семьей погибшего и оказываем всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к чувствам семьи в это непростое время мы не готовы сообщить дополнительных деталей", — заявил агентству официальный представитель госдепартамента США.В апреле прошлого года Минобороны сообщало об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Киева. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы Французского легиона. В ноябре минувшего года российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Артемовск
Под Артемовском убит американский наемник, воевавший на стороне ВСУ
CNN: под Артемовском убит бывший морпех США, воевавший на стороне украинских войск