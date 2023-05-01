https://ria.ru/20230501/moskva-1868936744.html
В Москве к патрулированию приступили мотогруппы спасателей
В Москве к патрулированию приступили мотогруппы спасателей - РИА Новости, 01.05.2023
В Москве к патрулированию приступили мотогруппы спасателей
Спасатели на мотоциклах приступили к патрулированию во всех административных округах столицы в понедельник, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:33
2023-05-01T09:33
2023-05-01T09:33
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступили к патрулированию во всех административных округах столицы в понедельник, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе девятый год, их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. С 1 мая они вновь приступают к патрулированию территорий", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в этом сезоне к работе были подготовлены 165 спасателей. Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
https://ria.ru/20230430/avtoprobeg-1868831733.html
https://ria.ru/20230227/spasateli-1854613148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве к патрулированию приступили мотогруппы спасателей
Спасатели на мотоциклах приступили к патрулированию во всех округах столицы
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступили к патрулированию во всех административных округах столицы в понедельник, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе девятый год, их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. С 1 мая они вновь приступают к патрулированию территорий", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в этом сезоне к работе были подготовлены 165 спасателей. Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов.
«
"В их маршруты входят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность одного маршрута составляет примерно 80 километров", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
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