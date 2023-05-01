https://ria.ru/20230501/moldaviya-1868977878.html

Полиция Молдавии и Польши проводят совместные учения

Полиция Молдавии и Польши проводят совместные учения - РИА Новости, 01.05.2023

Полиция Молдавии и Польши проводят совместные учения

Сотрудники полиции Молдавии и Польши проводят совместные учения для подготовки к проведению в республике европейского саммита, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:52

2023-05-01T14:52

2023-05-01T14:52

в мире

молдавия

польша

россия

майя санду

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_0:191:3020:1890_1920x0_80_0_0_a4f51f82c298134f22fce2101139f5dc.jpg

КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции Молдавии и Польши проводят совместные учения для подготовки к проведению в республике европейского саммита, сообщила пресс-служба МВД. Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что главы около 60 государств примут участие в работе саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в стране 1 июня. "Начиная с сегодняшнего дня и в течение одной недели на территории Молдавии будут проходить совместные учения молдавских полицейских совместно с польскими полицейскими, в ходе которых будет отрабатываться новый стиль специальных упражнений и приемов, в том числе на вертолете. Акции направлены на обеспечение безопасности и отработки действий в контексте Европейского саммита, который состоится в Молдавии", - сообщается на странице МВД в Facebook*. Также полицейские будут тестировать новые тактики и приемы, будет оцениваться уровень подготовки молдавской бригады полиции специального назначения. Саммит Европейского политического сообщества пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии. Бульбоака граничит с зоной безопасности на Днестре, которую совместно патрулируют российские, молдавские и приднестровские миротворцы. В марте прошлого года Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Санду неоднократно заявляла, что Молдавия должна стать частью ЕС до 2030 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230310/ucheniya-1856913015.html

https://ria.ru/20230222/bezopasnost-1853743481.html

молдавия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, польша, россия, майя санду, евросоюз