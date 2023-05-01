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Полиция Молдавии и Польши проводят совместные учения - РИА Новости, 01.05.2023
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14:52 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/moldaviya-1868977878.html
Полиция Молдавии и Польши проводят совместные учения
Полиция Молдавии и Польши проводят совместные учения - РИА Новости, 01.05.2023
Полиция Молдавии и Польши проводят совместные учения
Сотрудники полиции Молдавии и Польши проводят совместные учения для подготовки к проведению в республике европейского саммита, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:52
2023-05-01T14:52
в мире
молдавия
польша
россия
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции Молдавии и Польши проводят совместные учения для подготовки к проведению в республике европейского саммита, сообщила пресс-служба МВД. Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что главы около 60 государств примут участие в работе саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в стране 1 июня. "Начиная с сегодняшнего дня и в течение одной недели на территории Молдавии будут проходить совместные учения молдавских полицейских совместно с польскими полицейскими, в ходе которых будет отрабатываться новый стиль специальных упражнений и приемов, в том числе на вертолете. Акции направлены на обеспечение безопасности и отработки действий в контексте Европейского саммита, который состоится в Молдавии", - сообщается на странице МВД в Facebook*. Также полицейские будут тестировать новые тактики и приемы, будет оцениваться уровень подготовки молдавской бригады полиции специального назначения. Саммит Европейского политического сообщества пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии. Бульбоака граничит с зоной безопасности на Днестре, которую совместно патрулируют российские, молдавские и приднестровские миротворцы. В марте прошлого года Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Санду неоднократно заявляла, что Молдавия должна стать частью ЕС до 2030 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230310/ucheniya-1856913015.html
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в мире, молдавия, польша, россия, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Польша, Россия, Майя Санду, Евросоюз
Полиция Молдавии и Польши проводят совместные учения

Полиция Молдавии и Польши проводят учения перед европейским саммитом с участием глав ЕС

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПолиция Молдавии
Полиция Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Полиция Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции Молдавии и Польши проводят совместные учения для подготовки к проведению в республике европейского саммита, сообщила пресс-служба МВД.
Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что главы около 60 государств примут участие в работе саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в стране 1 июня.
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"Начиная с сегодняшнего дня и в течение одной недели на территории Молдавии будут проходить совместные учения молдавских полицейских совместно с польскими полицейскими, в ходе которых будет отрабатываться новый стиль специальных упражнений и приемов, в том числе на вертолете. Акции направлены на обеспечение безопасности и отработки действий в контексте Европейского саммита, который состоится в Молдавии", - сообщается на странице МВД в Facebook*.
Также полицейские будут тестировать новые тактики и приемы, будет оцениваться уровень подготовки молдавской бригады полиции специального назначения.
Саммит Европейского политического сообщества пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии. Бульбоака граничит с зоной безопасности на Днестре, которую совместно патрулируют российские, молдавские и приднестровские миротворцы.
В марте прошлого года Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Санду неоднократно заявляла, что Молдавия должна стать частью ЕС до 2030 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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