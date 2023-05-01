Полиция Молдавии и Польши проводят совместные учения
Полиция Молдавии и Польши проводят учения перед европейским саммитом с участием глав ЕС
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Полиция Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции Молдавии и Польши проводят совместные учения для подготовки к проведению в республике европейского саммита, сообщила пресс-служба МВД.
Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что главы около 60 государств примут участие в работе саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в стране 1 июня.
"Начиная с сегодняшнего дня и в течение одной недели на территории Молдавии будут проходить совместные учения молдавских полицейских совместно с польскими полицейскими, в ходе которых будет отрабатываться новый стиль специальных упражнений и приемов, в том числе на вертолете. Акции направлены на обеспечение безопасности и отработки действий в контексте Европейского саммита, который состоится в Молдавии", - сообщается на странице МВД в Facebook*.
Также полицейские будут тестировать новые тактики и приемы, будет оцениваться уровень подготовки молдавской бригады полиции специального назначения.
Саммит Европейского политического сообщества пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии. Бульбоака граничит с зоной безопасности на Днестре, которую совместно патрулируют российские, молдавские и приднестровские миротворцы.
В марте прошлого года Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Санду неоднократно заявляла, что Молдавия должна стать частью ЕС до 2030 года.
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