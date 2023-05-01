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В Риге "Русский союз Латвии" проводит митинг против русофобии - РИА Новости, 01.05.2023
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15:04 01.05.2023 (обновлено: 15:13 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/miting-1868979250.html
В Риге "Русский союз Латвии" проводит митинг против русофобии
В Риге "Русский союз Латвии" проводит митинг против русофобии - РИА Новости, 01.05.2023
В Риге "Русский союз Латвии" проводит митинг против русофобии
Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) проводит у памятника поэту Янису Райнису в Риге митинг с требованиями разрешить праздничные мероприятия 9 мая, вернуть... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:04
2023-05-01T15:13
в мире
латвия
рига
русский союз латвии
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) проводит у памятника поэту Янису Райнису в Риге митинг с требованиями разрешить праздничные мероприятия 9 мая, вернуть качественное образование на родном языке и отказаться от русофобии. Среди других требований, указанных на сайте партии, перечислены отмена новых требований для граждан РФ, проживающих в Латвии, свобода слова и снятие обвинений с журналистов, добровольность службы в латвийской армии, права человека и достойные социальные гарантии для каждого жителя Латвии. В РСЛ подчеркнули, что митинг был согласован городскими властями. "Позор сейму Латвии, где не нашлось ни одного депутата, который проголосовал бы против запрета праздничным и памятных мероприятий 9 мая", - сказала на митинге депутат Европарламента, сопредседатель партии Татьяна Жданок. Трансляция собрания велась в аккаунте партии в социальной сети Facebook*. Жданок также выступила за освобождение из Илгуциемской тюрьмы 22-летней активистки Татьяны Андриец, которая находится под арестом с начала февраля. У памятника Райнису в Риге собрались сотни человек, в начале митинга звучала итальянская антифашистская песня Bella ciao. Парламент Латвии ранее принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести в ближайшие сроки памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собрания у него жителей на 9 мая. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html
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в мире, латвия, рига, русский союз латвии, россия, татьяна жданок
В мире, Латвия, Рига, Русский союз Латвии, Россия, Татьяна Жданок
В Риге "Русский союз Латвии" проводит митинг против русофобии

В Риге партия "Русский союз Латвии" проводит митинг с требованием отказаться от русофобии

© @rusojuzМитинг партии "Русский союз Латвии" в Риге. Кадр видео
Митинг партии Русский союз Латвии в Риге. Кадр видео
© @rusojuz
Митинг партии "Русский союз Латвии" в Риге. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) проводит у памятника поэту Янису Райнису в Риге митинг с требованиями разрешить праздничные мероприятия 9 мая, вернуть качественное образование на родном языке и отказаться от русофобии.
«

"Мы видим, что ситуация с правами человека ухудшается. Появляется все больше антирусских инициатив - снос памятников, переименование улиц, отказ предоставлять информацию и обслуживать на русском языке, отмена спектаклей на русском языке для детей в кукольном театре, удаление титров на русском языке в кино, запрет предвыборной агитации на русском", - говорится в описании митинга на сайте партии.

Среди других требований, указанных на сайте партии, перечислены отмена новых требований для граждан РФ, проживающих в Латвии, свобода слова и снятие обвинений с журналистов, добровольность службы в латвийской армии, права человека и достойные социальные гарантии для каждого жителя Латвии.
В РСЛ подчеркнули, что митинг был согласован городскими властями.
"Позор сейму Латвии, где не нашлось ни одного депутата, который проголосовал бы против запрета праздничным и памятных мероприятий 9 мая", - сказала на митинге депутат Европарламента, сопредседатель партии Татьяна Жданок. Трансляция собрания велась в аккаунте партии в социальной сети Facebook*.
Жданок также выступила за освобождение из Илгуциемской тюрьмы 22-летней активистки Татьяны Андриец, которая находится под арестом с начала февраля.
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У памятника Райнису в Риге собрались сотни человек, в начале митинга звучала итальянская антифашистская песня Bella ciao.
Парламент Латвии ранее принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести в ближайшие сроки памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собрания у него жителей на 9 мая.
Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреЛатвияРигаРусский союз ЛатвииРоссияТатьяна Жданок
 
 
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