В Риге "Русский союз Латвии" проводит митинг против русофобии
В Риге партия "Русский союз Латвии" проводит митинг с требованием отказаться от русофобии
© @rusojuzМитинг партии "Русский союз Латвии" в Риге. Кадр видео
© @rusojuz
Митинг партии "Русский союз Латвии" в Риге. Кадр видео
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) проводит у памятника поэту Янису Райнису в Риге митинг с требованиями разрешить праздничные мероприятия 9 мая, вернуть качественное образование на родном языке и отказаться от русофобии.
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"Мы видим, что ситуация с правами человека ухудшается. Появляется все больше антирусских инициатив - снос памятников, переименование улиц, отказ предоставлять информацию и обслуживать на русском языке, отмена спектаклей на русском языке для детей в кукольном театре, удаление титров на русском языке в кино, запрет предвыборной агитации на русском", - говорится в описании митинга на сайте партии.
В РСЛ подчеркнули, что митинг был согласован городскими властями.
"Позор сейму Латвии, где не нашлось ни одного депутата, который проголосовал бы против запрета праздничным и памятных мероприятий 9 мая", - сказала на митинге депутат Европарламента, сопредседатель партии Татьяна Жданок. Трансляция собрания велась в аккаунте партии в социальной сети Facebook*.
Жданок также выступила за освобождение из Илгуциемской тюрьмы 22-летней активистки Татьяны Андриец, которая находится под арестом с начала февраля.
У памятника Райнису в Риге собрались сотни человек, в начале митинга звучала итальянская антифашистская песня Bella ciao.
Парламент Латвии ранее принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести в ближайшие сроки памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собрания у него жителей на 9 мая.
Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
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