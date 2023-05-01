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Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.05.2023
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15:40 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/milliarder-1868983942.html
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.05.2023
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 16,35 миллиарда долларов, а больше всех прибавил в "стоимости" совладелец... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:40
2023-05-01T15:40
экономика
россия
вагит алекперов
владимир потанин
леонид михельсон
норильский никель
лукойл
новатэк
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 16,35 миллиарда долларов, а больше всех прибавил в "стоимости" совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние выросло более чем на 3,7 миллиарда, достигнув 19,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 22 гражданина России, а их общее состояние на 1 мая составляет 279,88 миллиарда долларов. Самым богатым из них остаётся один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на 448 миллионов долларов, до 29 миллиардов. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 3,09 миллиарда долларов, до 27,7 миллиарда. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 1,74 миллиарда долларов, до 21,6 миллиарда. С шестого на четвертое место поднялся Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 19,1 миллиарда долларов, рост составил 3,73 миллиарда. На пятое опустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), разбогатевший на 217 миллионов долларов, его состояние сейчас оценивается в 18,7 миллиарда. Шестое занял основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого снизилось с начала года на 439 миллионов долларов - до 18,3 миллиарда. Седьмым в списке остался Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1 миллиард долларов, до 14,2 миллиарда. На восьмое место с девятого поднялся совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 1,86 миллиарда долларов с начала года и составляет 13,7 миллиарда. Замкнули десятку основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 719 миллионов долларов, и бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), чьё состояние уменьшилось на 1,17 миллиарда долларов. Теперь у обоих по 12 миллиардов долларов.
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экономика, россия, вагит алекперов, владимир потанин, леонид михельсон, норильский никель, лукойл, новатэк
Экономика, Россия, Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Норильский никель, ЛУКОЙЛ, Новатэк
Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 16,35 миллиарда долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 16,35 миллиарда долларов, а больше всех прибавил в "стоимости" совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние выросло более чем на 3,7 миллиарда, достигнув 19,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 22 гражданина России, а их общее состояние на 1 мая составляет 279,88 миллиарда долларов.
Самым богатым из них остаётся один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на 448 миллионов долларов, до 29 миллиардов. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 3,09 миллиарда долларов, до 27,7 миллиарда. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 1,74 миллиарда долларов, до 21,6 миллиарда.
С шестого на четвертое место поднялся Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 19,1 миллиарда долларов, рост составил 3,73 миллиарда. На пятое опустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), разбогатевший на 217 миллионов долларов, его состояние сейчас оценивается в 18,7 миллиарда. Шестое занял основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого снизилось с начала года на 439 миллионов долларов - до 18,3 миллиарда.
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Седьмым в списке остался Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1 миллиард долларов, до 14,2 миллиарда. На восьмое место с девятого поднялся совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 1,86 миллиарда долларов с начала года и составляет 13,7 миллиарда.
Замкнули десятку основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 719 миллионов долларов, и бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), чьё состояние уменьшилось на 1,17 миллиарда долларов. Теперь у обоих по 12 миллиардов долларов.
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ЭкономикаРоссияВагит АлекперовВладимир ПотанинЛеонид МихельсонНорильский никельЛУКОЙЛНоватэк
 
 
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