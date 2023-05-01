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В ВСУ заявили о нехватке медиков под Артемовском - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/mediki-1869033153.html
В ВСУ заявили о нехватке медиков под Артемовском
В ВСУ заявили о нехватке медиков под Артемовском - РИА Новости, 01.05.2023
В ВСУ заявили о нехватке медиков под Артемовском
Нехватка медицинских работников и средств эвакуации раненых фиксируется в украинских войсках, находящихся под Артемовском (украинское название – Бахмут),... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T22:54
2023-05-01T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Нехватка медицинских работников и средств эвакуации раненых фиксируется в украинских войсках, находящихся под Артемовском (украинское название – Бахмут), сообщил санитарный инструктор, младший сержант 28-й отдельной механизированной бригады украинских войск Сергей Зайцев. "Нам нужны полевые передвижные аппараты КТ (компьютерной томографии – ред.), не хватает технических средств, средств эвакуации гусеничных и колесных, если техника ломается ее надо заменить. Нужны медики, хотелось бы видеть их тут больше. Надо, чтобы медики, которые находятся в тылу, шли служить в войска", - сказал Зайцев в эфире телеканала "Рада". Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230501/artemovsk-1869032531.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили о нехватке медиков под Артемовском

В украинских войсках заявили о нехватке медиков и средств эвакуации под Артемовском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллерийский удар по позициям ВСУ в западной части Артемовска
Артиллерийский удар по позициям ВСУ в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости
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Артиллерийский удар по позициям ВСУ в западной части Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Нехватка медицинских работников и средств эвакуации раненых фиксируется в украинских войсках, находящихся под Артемовском (украинское название – Бахмут), сообщил санитарный инструктор, младший сержант 28-й отдельной механизированной бригады украинских войск Сергей Зайцев.
"Нам нужны полевые передвижные аппараты КТ (компьютерной томографии – ред.), не хватает технических средств, средств эвакуации гусеничных и колесных, если техника ломается ее надо заменить. Нужны медики, хотелось бы видеть их тут больше. Надо, чтобы медики, которые находятся в тылу, шли служить в войска", - сказал Зайцев в эфире телеканала "Рада".
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Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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