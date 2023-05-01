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Ипотека, пенсии, налоги: что изменится с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2023
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08:00 01.05.2023 (обновлено: 08:13 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/may-1868588241.html
Ипотека, пенсии, налоги: что изменится с 1 мая
Ипотека, пенсии, налоги: что изменится с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2023
Ипотека, пенсии, налоги: что изменится с 1 мая
Россиян ждет ряд законодательных изменений: другой порядок выплаты пособий, некоторые категории пенсионеров получат прибавку, подорожает ипотека, начнет... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:00
2023-05-01T08:13
россия
почта россии
ипотека
пенсии
налоги
детские пособия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Елена Савельева. Россиян ждет ряд законодательных изменений: другой порядок выплаты пособий, некоторые категории пенсионеров получат прибавку, подорожает ипотека, начнет действовать национальный стандарт для счетчиков газа. Об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.Страховая пенсияС 1 мая получить пенсию наличными можно только в отделениях "Почты России". Другие кассы для этого закроются. Прекратится и выплата через доставочные организации социальной поддержки, включая компенсации на ЖКУ, услуги связи и ЕДВ региональным льготникам. Льготников переведут на обслуживание в федеральной почтовой связи. Также с 21 мая вступает в силу федеральный закон, по которому казначейство сможет размещать страховые взносы на финансирование накопительной пенсии и резерва социального фонда по обязательному пенсионному страхованию.Прибавки к пенсииМассовой индексации не будет. Однако у некоторых категорий граждан выплаты увеличатся.В частности, это члены летного экипажа самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности. На прибавку влияют продолжительность специального стажа (выслуги лет) и среднемесячный заработок. Кроме того, учитывается отношение суммы взносов, пеней и штрафов, поступивших в предыдущем квартале от организаций, использующих труд данных категорий лиц, к сумме средств, необходимых для финансирования доплаты. В связи с этим прибавка корректируется каждые три месяца: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.Те, кому в апреле исполнилось 80, получат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в двойном размере. Соответственно, общая сумма увеличится. Прибавка — 7 567,33 рубля (с учетом индексации с 1 января).Ипотечные кредитыЦБ ужесточает регулирование ипотеки — повышает коэффициенты риска. Это в интересах и заемщиков, и банков. Предусмотрены надбавки по жилищным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве.Как отмечали ранее в ЦБ, это предотвратит рост числа кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПНД). Так, в четвертом квартале прошлого года одобрили 44% займов для клиентов с ПДН больше 80%."Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам", — уточняли в ЦБ.Поверка счетчиковВводится новый национальный стандарт для счетчиков газа и методика периодической поверки приборов учета. Это снизит вероятность переплаты и поможет разоблачить махинаторов.Это не только для экономии, но и ради безопасности: более жесткие требования помогут предотвратить утечки газа. Проверять сможет только аккредитованная компания из перечня на сайте Росаккредитации. По окончании работ в паспорт прибора вносятся данные, которые должны быть отражены в электронном реестре Росстандарта.Если счетчик неисправен, плату за газ переначислят по нормативу, который, как правило, значительно выше фактического потребления. За мошенничество со счетчиками полагается серьезный штраф.Налоговая тайнаС 18 мая вступают в силу поправки в налоговый кодекс. В перечень сведений, составляющих налоговую тайну, добавили информацию о снятии с учета физических лиц в связи со смертью, которую налоговые органы направляют в электронной форме в банки, сообщившие о счетах (вкладах) умерших. Доступ к данным предоставят должностным лицам, определяемым руководителями кредитных организаций.Предполагается, что это снизит риск противоправных действий с деньгами умерших клиентов. Кроме того, финансовые организации смогут оперативно получать сведения о государственной регистрации смерти и своевременно приостанавливать операции по счетам и вкладам.
https://ria.ru/20230428/pensiya-1868312948.html
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https://realty.ria.ru/20230428/ipoteka-1868489759.html
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россия, почта россии, ипотека, пенсии, налоги, детские пособия
Россия, Почта России, Ипотека, Пенсии, Налоги, Детские пособия

Ипотека, пенсии, налоги: что изменится с 1 мая

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкУчастники первомайской демонстрации в центре Москвы. 1987 год
Участники первомайской демонстрации в центре Москвы. 1987 год - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Елена Савельева. Россиян ждет ряд законодательных изменений: другой порядок выплаты пособий, некоторые категории пенсионеров получат прибавку, подорожает ипотека, начнет действовать национальный стандарт для счетчиков газа. Об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.

Страховая пенсия

С 1 мая получить пенсию наличными можно только в отделениях "Почты России". Другие кассы для этого закроются.
Прекратится и выплата через доставочные организации социальной поддержки, включая компенсации на ЖКУ, услуги связи и ЕДВ региональным льготникам. Льготников переведут на обслуживание в федеральной почтовой связи.
«

Заявление понадобится только в том случае, если социальные выплаты надо перевести с наличной формы на безналичную. Документ необходимо подать в местный орган соцзащиты до конца месяца.

Также с 21 мая вступает в силу федеральный закон, по которому казначейство сможет размещать страховые взносы на финансирование накопительной пенсии и резерва социального фонда по обязательному пенсионному страхованию.
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Прибавки к пенсии

Массовой индексации не будет. Однако у некоторых категорий граждан выплаты увеличатся.
В частности, это члены летного экипажа самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности. На прибавку влияют продолжительность специального стажа (выслуги лет) и среднемесячный заработок. Кроме того, учитывается отношение суммы взносов, пеней и штрафов, поступивших в предыдущем квартале от организаций, использующих труд данных категорий лиц, к сумме средств, необходимых для финансирования доплаты. В связи с этим прибавка корректируется каждые три месяца: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
«

На пенсию со всеми индексациями в мае могут рассчитывать те, кто уволился в январе. Первая выплата с учетом индексации полагается лишь на четвертый месяц после ухода на покой. Но сумма будет с прибавкой за три месяца.

Те, кому в апреле исполнилось 80, получат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в двойном размере. Соответственно, общая сумма увеличится. Прибавка — 7 567,33 рубля (с учетом индексации с 1 января).
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Ипотечные кредиты

ЦБ ужесточает регулирование ипотеки — повышает коэффициенты риска. Это в интересах и заемщиков, и банков. Предусмотрены надбавки по жилищным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве.
Как отмечали ранее в ЦБ, это предотвратит рост числа кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПНД). Так, в четвертом квартале прошлого года одобрили 44% займов для клиентов с ПДН больше 80%.
"Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам", — уточняли в ЦБ.
«

Эксперты считают, что в результате банкам станет невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками. Теперь ипотеку им не одобрят или одобрят, но под более высокий процент.

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Поверка счетчиков

Вводится новый национальный стандарт для счетчиков газа и методика периодической поверки приборов учета. Это снизит вероятность переплаты и поможет разоблачить махинаторов.
«

Согласно вступающему в силу ГОСТ Р 8.1017-2023, во время проверки мастер выяснит, использовались ли на счетчике когда-либо магнитные устройства, искажающие показания. Если да, то в газовую компанию направят соответствующий акт и начнется разбирательство.

Это не только для экономии, но и ради безопасности: более жесткие требования помогут предотвратить утечки газа. Проверять сможет только аккредитованная компания из перечня на сайте Росаккредитации. По окончании работ в паспорт прибора вносятся данные, которые должны быть отражены в электронном реестре Росстандарта.
Если счетчик неисправен, плату за газ переначислят по нормативу, который, как правило, значительно выше фактического потребления. За мошенничество со счетчиками полагается серьезный штраф.
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Налоговая тайна

С 18 мая вступают в силу поправки в налоговый кодекс. В перечень сведений, составляющих налоговую тайну, добавили информацию о снятии с учета физических лиц в связи со смертью, которую налоговые органы направляют в электронной форме в банки, сообщившие о счетах (вкладах) умерших. Доступ к данным предоставят должностным лицам, определяемым руководителями кредитных организаций.
Предполагается, что это снизит риск противоправных действий с деньгами умерших клиентов. Кроме того, финансовые организации смогут оперативно получать сведения о государственной регистрации смерти и своевременно приостанавливать операции по счетам и вкладам.
 
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