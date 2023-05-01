https://ria.ru/20230501/may-1868588241.html

Ипотека, пенсии, налоги: что изменится с 1 мая

Ипотека, пенсии, налоги: что изменится с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2023

Ипотека, пенсии, налоги: что изменится с 1 мая

Россиян ждет ряд законодательных изменений: другой порядок выплаты пособий, некоторые категории пенсионеров получат прибавку, подорожает ипотека, начнет... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:13

россия

почта россии

ипотека

пенсии

налоги

детские пособия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147425/05/1474250537_0:140:3118:1894_1920x0_80_0_0_71d941062c92bc324498f8dec3485f88.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Елена Савельева. Россиян ждет ряд законодательных изменений: другой порядок выплаты пособий, некоторые категории пенсионеров получат прибавку, подорожает ипотека, начнет действовать национальный стандарт для счетчиков газа. Об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.Страховая пенсияС 1 мая получить пенсию наличными можно только в отделениях "Почты России". Другие кассы для этого закроются. Прекратится и выплата через доставочные организации социальной поддержки, включая компенсации на ЖКУ, услуги связи и ЕДВ региональным льготникам. Льготников переведут на обслуживание в федеральной почтовой связи. Также с 21 мая вступает в силу федеральный закон, по которому казначейство сможет размещать страховые взносы на финансирование накопительной пенсии и резерва социального фонда по обязательному пенсионному страхованию.Прибавки к пенсииМассовой индексации не будет. Однако у некоторых категорий граждан выплаты увеличатся.В частности, это члены летного экипажа самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности. На прибавку влияют продолжительность специального стажа (выслуги лет) и среднемесячный заработок. Кроме того, учитывается отношение суммы взносов, пеней и штрафов, поступивших в предыдущем квартале от организаций, использующих труд данных категорий лиц, к сумме средств, необходимых для финансирования доплаты. В связи с этим прибавка корректируется каждые три месяца: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.Те, кому в апреле исполнилось 80, получат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в двойном размере. Соответственно, общая сумма увеличится. Прибавка — 7 567,33 рубля (с учетом индексации с 1 января).Ипотечные кредитыЦБ ужесточает регулирование ипотеки — повышает коэффициенты риска. Это в интересах и заемщиков, и банков. Предусмотрены надбавки по жилищным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве.Как отмечали ранее в ЦБ, это предотвратит рост числа кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПНД). Так, в четвертом квартале прошлого года одобрили 44% займов для клиентов с ПДН больше 80%."Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам", — уточняли в ЦБ.Поверка счетчиковВводится новый национальный стандарт для счетчиков газа и методика периодической поверки приборов учета. Это снизит вероятность переплаты и поможет разоблачить махинаторов.Это не только для экономии, но и ради безопасности: более жесткие требования помогут предотвратить утечки газа. Проверять сможет только аккредитованная компания из перечня на сайте Росаккредитации. По окончании работ в паспорт прибора вносятся данные, которые должны быть отражены в электронном реестре Росстандарта.Если счетчик неисправен, плату за газ переначислят по нормативу, который, как правило, значительно выше фактического потребления. За мошенничество со счетчиками полагается серьезный штраф.Налоговая тайнаС 18 мая вступают в силу поправки в налоговый кодекс. В перечень сведений, составляющих налоговую тайну, добавили информацию о снятии с учета физических лиц в связи со смертью, которую налоговые органы направляют в электронной форме в банки, сообщившие о счетах (вкладах) умерших. Доступ к данным предоставят должностным лицам, определяемым руководителями кредитных организаций.Предполагается, что это снизит риск противоправных действий с деньгами умерших клиентов. Кроме того, финансовые организации смогут оперативно получать сведения о государственной регистрации смерти и своевременно приостанавливать операции по счетам и вкладам.

https://ria.ru/20230428/pensiya-1868312948.html

https://realty.ria.ru/20230428/stavka-1868566190.html

https://realty.ria.ru/20230428/ipoteka-1868489759.html

https://ria.ru/20230426/nalog-1867751865.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

россия, почта россии, ипотека, пенсии, налоги, детские пособия