https://ria.ru/20230501/may-1868588241.html
Ипотека, пенсии, налоги: что изменится с 1 мая
Ипотека, пенсии, налоги: что изменится с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2023
Ипотека, пенсии, налоги: что изменится с 1 мая
Россиян ждет ряд законодательных изменений: другой порядок выплаты пособий, некоторые категории пенсионеров получат прибавку, подорожает ипотека, начнет... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:00
2023-05-01T08:00
2023-05-01T08:13
россия
почта россии
ипотека
пенсии
налоги
детские пособия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Елена Савельева. Россиян ждет ряд законодательных изменений: другой порядок выплаты пособий, некоторые категории пенсионеров получат прибавку, подорожает ипотека, начнет действовать национальный стандарт для счетчиков газа. Об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.Страховая пенсияС 1 мая получить пенсию наличными можно только в отделениях "Почты России". Другие кассы для этого закроются. Прекратится и выплата через доставочные организации социальной поддержки, включая компенсации на ЖКУ, услуги связи и ЕДВ региональным льготникам. Льготников переведут на обслуживание в федеральной почтовой связи. Также с 21 мая вступает в силу федеральный закон, по которому казначейство сможет размещать страховые взносы на финансирование накопительной пенсии и резерва социального фонда по обязательному пенсионному страхованию.Прибавки к пенсииМассовой индексации не будет. Однако у некоторых категорий граждан выплаты увеличатся.В частности, это члены летного экипажа самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности. На прибавку влияют продолжительность специального стажа (выслуги лет) и среднемесячный заработок. Кроме того, учитывается отношение суммы взносов, пеней и штрафов, поступивших в предыдущем квартале от организаций, использующих труд данных категорий лиц, к сумме средств, необходимых для финансирования доплаты. В связи с этим прибавка корректируется каждые три месяца: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.Те, кому в апреле исполнилось 80, получат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в двойном размере. Соответственно, общая сумма увеличится. Прибавка — 7 567,33 рубля (с учетом индексации с 1 января).Ипотечные кредитыЦБ ужесточает регулирование ипотеки — повышает коэффициенты риска. Это в интересах и заемщиков, и банков. Предусмотрены надбавки по жилищным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве.Как отмечали ранее в ЦБ, это предотвратит рост числа кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПНД). Так, в четвертом квартале прошлого года одобрили 44% займов для клиентов с ПДН больше 80%."Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам", — уточняли в ЦБ.Поверка счетчиковВводится новый национальный стандарт для счетчиков газа и методика периодической поверки приборов учета. Это снизит вероятность переплаты и поможет разоблачить махинаторов.Это не только для экономии, но и ради безопасности: более жесткие требования помогут предотвратить утечки газа. Проверять сможет только аккредитованная компания из перечня на сайте Росаккредитации. По окончании работ в паспорт прибора вносятся данные, которые должны быть отражены в электронном реестре Росстандарта.Если счетчик неисправен, плату за газ переначислят по нормативу, который, как правило, значительно выше фактического потребления. За мошенничество со счетчиками полагается серьезный штраф.Налоговая тайнаС 18 мая вступают в силу поправки в налоговый кодекс. В перечень сведений, составляющих налоговую тайну, добавили информацию о снятии с учета физических лиц в связи со смертью, которую налоговые органы направляют в электронной форме в банки, сообщившие о счетах (вкладах) умерших. Доступ к данным предоставят должностным лицам, определяемым руководителями кредитных организаций.Предполагается, что это снизит риск противоправных действий с деньгами умерших клиентов. Кроме того, финансовые организации смогут оперативно получать сведения о государственной регистрации смерти и своевременно приостанавливать операции по счетам и вкладам.
https://ria.ru/20230428/pensiya-1868312948.html
https://realty.ria.ru/20230428/stavka-1868566190.html
https://realty.ria.ru/20230428/ipoteka-1868489759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, почта россии, ипотека, пенсии, налоги, детские пособия
Россия, Почта России, Ипотека, Пенсии, Налоги, Детские пособия
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Елена Савельева. Россиян ждет ряд законодательных изменений: другой порядок выплаты пособий, некоторые категории пенсионеров получат прибавку, подорожает ипотека, начнет действовать национальный стандарт для счетчиков газа. Об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.
С 1 мая получить пенсию наличными можно только в отделениях "Почты России". Другие кассы для этого закроются.
Прекратится и выплата через доставочные организации социальной поддержки, включая компенсации на ЖКУ, услуги связи и ЕДВ региональным льготникам. Льготников переведут на обслуживание в федеральной почтовой связи.
«
Заявление понадобится только в том случае, если социальные выплаты надо перевести с наличной формы на безналичную. Документ необходимо подать в местный орган соцзащиты до конца месяца.
Также с 21 мая вступает в силу федеральный закон, по которому казначейство сможет размещать страховые взносы на финансирование накопительной пенсии и резерва социального фонда по обязательному пенсионному страхованию.
Россиянам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае
Массовой индексации не будет. Однако у некоторых категорий граждан выплаты увеличатся.
В частности, это члены летного экипажа самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности. На прибавку влияют продолжительность специального стажа (выслуги лет) и среднемесячный заработок. Кроме того, учитывается отношение суммы взносов, пеней и штрафов, поступивших в предыдущем квартале от организаций, использующих труд данных категорий лиц, к сумме средств, необходимых для финансирования доплаты. В связи с этим прибавка корректируется каждые три месяца: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
«
На пенсию со всеми индексациями в мае могут рассчитывать те, кто уволился в январе. Первая выплата с учетом индексации полагается лишь на четвертый месяц после ухода на покой. Но сумма будет с прибавкой за три месяца.
Те, кому в апреле исполнилось 80, получат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в двойном размере. Соответственно, общая сумма увеличится. Прибавка — 7 567,33 рубля (с учетом индексации с 1 января).
ЦБ назвал среднюю ставку по ипотеке в России в марте
ЦБ ужесточает регулирование ипотеки — повышает коэффициенты риска. Это в интересах и заемщиков, и банков. Предусмотрены надбавки по жилищным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве.
Как отмечали ранее в ЦБ, это предотвратит рост числа кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПНД). Так, в четвертом квартале прошлого года одобрили 44% займов для клиентов с ПДН больше 80%.
"Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам", — уточняли в ЦБ.
«
Эксперты считают, что в результате банкам станет невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками. Теперь ипотеку им не одобрят или одобрят, но под более высокий процент.
ЦБ считает полезной адресную льготную ипотеку на вторичное жилье
Вводится новый национальный стандарт для счетчиков газа и методика периодической поверки приборов учета. Это снизит вероятность переплаты и поможет разоблачить махинаторов.
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Согласно вступающему в силу ГОСТ Р 8.1017-2023, во время проверки мастер выяснит, использовались ли на счетчике когда-либо магнитные устройства, искажающие показания. Если да, то в газовую компанию направят соответствующий акт и начнется разбирательство.
Это не только для экономии, но и ради безопасности: более жесткие требования помогут предотвратить утечки газа. Проверять сможет только аккредитованная компания из перечня на сайте Росаккредитации. По окончании работ в паспорт прибора вносятся данные, которые должны быть отражены в электронном реестре Росстандарта.
Если счетчик неисправен, плату за газ переначислят по нормативу, который, как правило, значительно выше фактического потребления. За мошенничество со счетчиками полагается серьезный штраф.
Финансист объяснил, кому придется заплатить новый налог на вклады
С 18 мая вступают в силу поправки в налоговый кодекс. В перечень сведений, составляющих налоговую тайну, добавили информацию о снятии с учета физических лиц в связи со смертью, которую налоговые органы направляют в электронной форме в банки, сообщившие о счетах (вкладах) умерших. Доступ к данным предоставят должностным лицам, определяемым руководителями кредитных организаций.
Предполагается, что это снизит риск противоправных действий с деньгами умерших клиентов. Кроме того, финансовые организации смогут оперативно получать сведения о государственной регистрации смерти и своевременно приостанавливать операции по счетам и вкладам.