https://ria.ru/20230501/maska-1868895592.html

Объявлены победители шоу "Маска" на НТВ

Объявлены победители шоу "Маска" на НТВ - РИА Новости, 01.05.2023

Объявлены победители шоу "Маска" на НТВ

В Crocus City Hall состоялся финал четвертого сезона музыкального шоу "Маска", на котором назвали имена победителей. Ими стали певцы Дима Билан (Мамонтенок) и... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T00:44

2023-05-01T00:44

2023-05-01T00:44

шоубиз

филипп киркоров

сергей лазарев

дима билан (виктор белан)

нтв (телеканал)

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Crocus City Hall состоялся финал четвертого сезона музыкального шоу "Маска", на котором назвали имена победителей. Ими стали певцы Дима Билан (Мамонтенок) и Сергей Лазарев (Скорпион). В этом году первое место впервые разделили два участника. Такое решение в последний момент принял председатель жюри Филипп Киркоров, когда голоса между остальными судьями разделились поровну. Организаторы шоу одобрили предложение народного артиста России. Зрители тоже не стали возмущаться и поддержали результат финала аплодисментами и криками "Браво!". Обрадовались победе и Лазарев с Биланом. Второй победитель Дима Билан, который за несколько мгновений до разоблачения, чуть не потерял сознание из-за тяжелого и жаркого костюма, думал, что покинет проект в первых выпусках. В финале "Маски" также выступили Пудель (Лада Дэнс) и Мандрил (Эльчин Азизов), которые заняли третье и четвертое место, соответственно. До того в проекте выступили продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова), Хомяк (Анита Цой), Мумия (Ярослав Сумишевский) и Мышонок (Наташа Королева).Судили четвертый сезон: Филипп Киркоров, певица Валерия, шоумен Тимур Родригез, телеведущая и блогер Регина Тодоренко, а также музыкант Алексей Воробьев. Ведущим шоу был Вячеслав Макаров.

https://ria.ru/20230410/maska-1864184599.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

филипп киркоров, сергей лазарев, дима билан (виктор белан), нтв (телеканал), знаменитости, шоу-бизнес