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Объявлены победители шоу "Маска" на НТВ - РИА Новости, 01.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:44 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/maska-1868895592.html
Объявлены победители шоу "Маска" на НТВ
Объявлены победители шоу "Маска" на НТВ - РИА Новости, 01.05.2023
Объявлены победители шоу "Маска" на НТВ
В Crocus City Hall состоялся финал четвертого сезона музыкального шоу "Маска", на котором назвали имена победителей. Ими стали певцы Дима Билан (Мамонтенок) и... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:44
2023-05-01T00:44
шоубиз
филипп киркоров
сергей лазарев
дима билан (виктор белан)
нтв (телеканал)
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Crocus City Hall состоялся финал четвертого сезона музыкального шоу "Маска", на котором назвали имена победителей. Ими стали певцы Дима Билан (Мамонтенок) и Сергей Лазарев (Скорпион). В этом году первое место впервые разделили два участника. Такое решение в последний момент принял председатель жюри Филипп Киркоров, когда голоса между остальными судьями разделились поровну. Организаторы шоу одобрили предложение народного артиста России. Зрители тоже не стали возмущаться и поддержали результат финала аплодисментами и криками "Браво!". Обрадовались победе и Лазарев с Биланом. Второй победитель Дима Билан, который за несколько мгновений до разоблачения, чуть не потерял сознание из-за тяжелого и жаркого костюма, думал, что покинет проект в первых выпусках. В финале "Маски" также выступили Пудель (Лада Дэнс) и Мандрил (Эльчин Азизов), которые заняли третье и четвертое место, соответственно. До того в проекте выступили продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова), Хомяк (Анита Цой), Мумия (Ярослав Сумишевский) и Мышонок (Наташа Королева).Судили четвертый сезон: Филипп Киркоров, певица Валерия, шоумен Тимур Родригез, телеведущая и блогер Регина Тодоренко, а также музыкант Алексей Воробьев. Ведущим шоу был Вячеслав Макаров.
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филипп киркоров, сергей лазарев, дима билан (виктор белан), нтв (телеканал), знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан (Виктор Белан), НТВ (телеканал), Знаменитости, Шоу-бизнес
Объявлены победители шоу "Маска" на НТВ

Стали известны имена победителей четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ

© Фото : Пресс-служба телеканала НТВ Мамонтенок выступает в восьмом выпуске четвертого шоу "Маска" на НТВ
Мамонтенок выступает в восьмом выпуске четвертого шоу Маска на НТВ - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : Пресс-служба телеканала НТВ
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Crocus City Hall состоялся финал четвертого сезона музыкального шоу "Маска", на котором назвали имена победителей. Ими стали певцы Дима Билан (Мамонтенок) и Сергей Лазарев (Скорпион).
В этом году первое место впервые разделили два участника. Такое решение в последний момент принял председатель жюри Филипп Киркоров, когда голоса между остальными судьями разделились поровну.
«

"Пожалуйста, сделайте мне такой подарок в честь дня рождения (артист 30 апреля отметил 56-летие. — Прим. ред.). Я хочу разделить свой голос поровну между двумя финалистами. Обещаю, что это в последний раз", — попросил Киркоров.

Организаторы шоу одобрили предложение народного артиста России. Зрители тоже не стали возмущаться и поддержали результат финала аплодисментами и криками "Браво!". Обрадовались победе и Лазарев с Биланом.
© Фото : Пресс-служба телеканала НТВ Скорпион выступает в девятом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ
Скорпион выступает в девятом выпуске четвертого сезона шоу Маска на НТВ - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : Пресс-служба телеканала НТВ
Скорпион выступает в девятом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ
«

"Так было интересно вас путать. Я до последнего не хотел выходить из образа, чтобы вы думали: "Кто же в костюме: женщина или мужчина (споры о поле участника между судьями были до самого финала. — Прим. ред.)?". Я думал, этого хватит на два-три выпуска. Но вы так велись на эту интригу, что я продолжил", — признался Сергей Лазарев.

Второй победитель Дима Билан, который за несколько мгновений до разоблачения, чуть не потерял сознание из-за тяжелого и жаркого костюма, думал, что покинет проект в первых выпусках.
«

"Почти в каждой программе судьи говорили: "Это Дима Билан", — вспомнил музыкант. — Я по минимуму использовал обработки, потому что мне очень хотелось сохранить ту теплую ноту, которая сегодня кого-то тронула. Друзья, очень благодарен".

В финале "Маски" также выступили Пудель (Лада Дэнс) и Мандрил (Эльчин Азизов), которые заняли третье и четвертое место, соответственно.
© Фото : zilber mikhail NTVУчастник в костюме Пуделя выступает в девятом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ
Пудель выступает в девятом выпуске четвертого сезона шоу Маска на НТВ
Участник в костюме Пуделя выступает в девятом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ
© Фото : zilber mikhail NTV
1 из 2
© Фото : zilber mikhail NTVУчастник в костюме Мандрила выступает в восьмом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ
Мандрил выступает в восьмом выпуске четвертого сезона шоу Маска на НТВ
Участник в костюме Мандрила выступает в восьмом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ
© Фото : zilber mikhail NTV
2 из 2
Участник в костюме Пуделя выступает в девятом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ
© Фото : zilber mikhail NTV
1 из 2
Участник в костюме Мандрила выступает в восьмом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ
© Фото : zilber mikhail NTV
2 из 2
До того в проекте выступили продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова), Хомяк (Анита Цой), Мумия (Ярослав Сумишевский) и Мышонок (Наташа Королева).
Судили четвертый сезон: Филипп Киркоров, певица Валерия, шоумен Тимур Родригез, телеведущая и блогер Регина Тодоренко, а также музыкант Алексей Воробьев. Ведущим шоу был Вячеслав Макаров.
Диана Анкудинова в костюме Горностая покидает шоу Маска на НТВ в девятом выпуске четвертого сезона
Выбывший из шоу "Маска" участник расстроился после разоблачения
10 апреля, 13:01
 
ШоубизФилипп КиркоровСергей ЛазаревДима Билан (Виктор Белан)НТВ (телеканал)ЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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