Объявлены победители шоу "Маска" на НТВ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Crocus City Hall состоялся финал четвертого сезона музыкального шоу "Маска", на котором назвали имена победителей. Ими стали певцы Дима Билан (Мамонтенок) и Сергей Лазарев (Скорпион). В этом году первое место впервые разделили два участника. Такое решение в последний момент принял председатель жюри Филипп Киркоров, когда голоса между остальными судьями разделились поровну. Организаторы шоу одобрили предложение народного артиста России. Зрители тоже не стали возмущаться и поддержали результат финала аплодисментами и криками "Браво!". Обрадовались победе и Лазарев с Биланом. Второй победитель Дима Билан, который за несколько мгновений до разоблачения, чуть не потерял сознание из-за тяжелого и жаркого костюма, думал, что покинет проект в первых выпусках. В финале "Маски" также выступили Пудель (Лада Дэнс) и Мандрил (Эльчин Азизов), которые заняли третье и четвертое место, соответственно. До того в проекте выступили продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова), Хомяк (Анита Цой), Мумия (Ярослав Сумишевский) и Мышонок (Наташа Королева).Судили четвертый сезон: Филипп Киркоров, певица Валерия, шоумен Тимур Родригез, телеведущая и блогер Регина Тодоренко, а также музыкант Алексей Воробьев. Ведущим шоу был Вячеслав Макаров.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Crocus City Hall состоялся финал четвертого сезона музыкального шоу "Маска", на котором назвали имена победителей. Ими стали певцы Дима Билан (Мамонтенок) и Сергей Лазарев (Скорпион).
В этом году первое место впервые разделили два участника. Такое решение в последний момент принял председатель жюри Филипп Киркоров, когда голоса между остальными судьями разделились поровну.
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"Пожалуйста, сделайте мне такой подарок в честь дня рождения (артист 30 апреля отметил 56-летие. — Прим. ред.). Я хочу разделить свой голос поровну между двумя финалистами. Обещаю, что это в последний раз", — попросил Киркоров.
Организаторы шоу одобрили предложение народного артиста России. Зрители тоже не стали возмущаться и поддержали результат финала аплодисментами и криками "Браво!". Обрадовались победе и Лазарев с Биланом.
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"Так было интересно вас путать. Я до последнего не хотел выходить из образа, чтобы вы думали: "Кто же в костюме: женщина или мужчина (споры о поле участника между судьями были до самого финала. — Прим. ред.)?". Я думал, этого хватит на два-три выпуска. Но вы так велись на эту интригу, что я продолжил", — признался Сергей Лазарев.
Второй победитель Дима Билан, который за несколько мгновений до разоблачения, чуть не потерял сознание из-за тяжелого и жаркого костюма, думал, что покинет проект в первых выпусках.
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"Почти в каждой программе судьи говорили: "Это Дима Билан", — вспомнил музыкант. — Я по минимуму использовал обработки, потому что мне очень хотелось сохранить ту теплую ноту, которая сегодня кого-то тронула. Друзья, очень благодарен".
В финале "Маски" также выступили Пудель (Лада Дэнс) и Мандрил (Эльчин Азизов), которые заняли третье и четвертое место, соответственно.
До того в проекте выступили продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова), Хомяк (Анита Цой), Мумия (Ярослав Сумишевский) и Мышонок (Наташа Королева).
Судили четвертый сезон: Филипп Киркоров, певица Валерия, шоумен Тимур Родригез, телеведущая и блогер Регина Тодоренко, а также музыкант Алексей Воробьев. Ведущим шоу был Вячеслав Макаров.
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