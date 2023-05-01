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В Лионе на манифестации пострадали шесть демонстрантов и 16 полицейских - РИА Новости, 01.05.2023
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19:34 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/manifestatsiya-1869014870.html
В Лионе на манифестации пострадали шесть демонстрантов и 16 полицейских
В Лионе на манифестации пострадали шесть демонстрантов и 16 полицейских - РИА Новости, 01.05.2023
В Лионе на манифестации пострадали шесть демонстрантов и 16 полицейских
Шесть демонстрантов и 16 полицейских пострадали в ходе первомайской манифестации во французском Лионе, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на местную префектуру. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T19:34
2023-05-01T19:34
франция
лион
в мире
париж
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Шесть демонстрантов и 16 полицейских пострадали в ходе первомайской манифестации во французском Лионе, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на местную префектуру. По всей Франции в понедельник проходят масштабные первомайские демонстрации. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже сразу после старта шествия начались жесткие стычки радикалов black bloc с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ, а позднее водометы. По данным префектуры полиции региона Овернь-Рона-Альпы, в ходе беспорядков на манифестации в Лионе ранения получили шесть демонстрантов и 16 сотрудников полиции. Правоохранители задержали 33 человек. Ранее сообщалось, что полиция задержала 180 человек на первомайских демонстрациях по всей Франции. Ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днем "беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Глава крупнейшего профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже заявил, что манифестации в этом году станут "наиболее масштабными за последние 30-40 лет". По его словам, в них могут принять участие до 1,5 миллиона человек. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа уже вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.
https://ria.ru/20230429/parizh-1868657105.html
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франция, лион, в мире, париж
Франция, Лион, В мире, Париж
В Лионе на манифестации пострадали шесть демонстрантов и 16 полицейских

Во французском Лионе на манифестации пострадали шесть демонстрантов и 16 полицейских

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники протеста, Франция
Участники протеста, Франция - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники протеста, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Шесть демонстрантов и 16 полицейских пострадали в ходе первомайской манифестации во французском Лионе, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на местную префектуру.
По всей Франции в понедельник проходят масштабные первомайские демонстрации. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже сразу после старта шествия начались жесткие стычки радикалов black bloc с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ, а позднее водометы.
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По данным префектуры полиции региона Овернь-Рона-Альпы, в ходе беспорядков на манифестации в Лионе ранения получили шесть демонстрантов и 16 сотрудников полиции. Правоохранители задержали 33 человек.
Ранее сообщалось, что полиция задержала 180 человек на первомайских демонстрациях по всей Франции.
Ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днем "беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Глава крупнейшего профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже заявил, что манифестации в этом году станут "наиболее масштабными за последние 30-40 лет". По его словам, в них могут принять участие до 1,5 миллиона человек.
Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
Пенсионная реформа уже вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.
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