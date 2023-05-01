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ЛДПР провела первомайский митинг - РИА Новости, 01.05.2023
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14:04 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/ldpr-1868970998.html
ЛДПР провела первомайский митинг
ЛДПР провела первомайский митинг - РИА Новости, 01.05.2023
ЛДПР провела первомайский митинг
ЛДПР провела первомайский митинг рядом с одним из своих московских офисов, где представители партии предложили награждать за труд в тылу, и отметили важность... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:04
2023-05-01T14:04
общество
ярослав нилов
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
праздник весны и труда
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. ЛДПР провела первомайский митинг рядом с одним из своих московских офисов, где представители партии предложили награждать за труд в тылу, и отметили важность престижа рабочих профессий. Как передает корреспондент РИА Новости, на сцене во время события рядом с депутатами встали люди, показывающие труд представителей различных профессий: повара, айти-специалиста, торгующей молоком пожилой женщины. Глава комитета по труду и замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов напомнил, что в советское время отсутствовал престиж у представителей профессий труда, сам парламентарий пришел на митинг в спецовке. Вице-спикер Думы Борис Чернышов анонсировал внесение инициативы о награде "доблестный труд в период СВО". "Сегодня я хочу заявить, что внесу инициативу об учреждении награды за доблестный труд в период СВО! Люди в тылу тоже куют победу, и они достойны своей награды и связанных с этим льгот! Думаю, вы меня поддержите! Поздравляю всех вас, друзья, с праздником весны и труда!", - заявил политик.
https://ria.ru/20230501/kprf-1868968342.html
https://ria.ru/20230501/pervomay-1868213308.html
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общество, ярослав нилов, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, праздник весны и труда
Общество, Ярослав Нилов, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, Праздник Весны и Труда
ЛДПР провела первомайский митинг

ЛДПР провела первомайский митинг, где отметили важность рабочих профессий

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. ЛДПР провела первомайский митинг рядом с одним из своих московских офисов, где представители партии предложили награждать за труд в тылу, и отметили важность престижа рабочих профессий.
Как передает корреспондент РИА Новости, на сцене во время события рядом с депутатами встали люди, показывающие труд представителей различных профессий: повара, айти-специалиста, торгующей молоком пожилой женщины.
Сторонники КПРФ на патриотическом митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, у памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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Глава комитета по труду и замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов напомнил, что в советское время отсутствовал престиж у представителей профессий труда, сам парламентарий пришел на митинг в спецовке.
«
"Сегодня нам не хватает сварщиков и строителей, а потом у нас случается рост преступности среди представителей стран ближнего зарубежья, работающих у нас", - сообщил Нилов.
Вице-спикер Думы Борис Чернышов анонсировал внесение инициативы о награде "доблестный труд в период СВО".
"Сегодня я хочу заявить, что внесу инициативу об учреждении награды за доблестный труд в период СВО! Люди в тылу тоже куют победу, и они достойны своей награды и связанных с этим льгот! Думаю, вы меня поддержите! Поздравляю всех вас, друзья, с праздником весны и труда!", - заявил политик.
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ОбществоЯрослав НиловБорис Чернышов (депутат)Госдума РФЛДПРПраздник Весны и Труда
 
 
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