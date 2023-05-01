https://ria.ru/20230501/ldpr-1868970998.html

ЛДПР провела первомайский митинг

ЛДПР провела первомайский митинг - РИА Новости, 01.05.2023

ЛДПР провела первомайский митинг

ЛДПР провела первомайский митинг рядом с одним из своих московских офисов, где представители партии предложили награждать за труд в тылу, и отметили важность... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:04

2023-05-01T14:04

2023-05-01T14:04

общество

ярослав нилов

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

праздник весны и труда

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. ЛДПР провела первомайский митинг рядом с одним из своих московских офисов, где представители партии предложили награждать за труд в тылу, и отметили важность престижа рабочих профессий. Как передает корреспондент РИА Новости, на сцене во время события рядом с депутатами встали люди, показывающие труд представителей различных профессий: повара, айти-специалиста, торгующей молоком пожилой женщины. Глава комитета по труду и замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов напомнил, что в советское время отсутствовал престиж у представителей профессий труда, сам парламентарий пришел на митинг в спецовке. Вице-спикер Думы Борис Чернышов анонсировал внесение инициативы о награде "доблестный труд в период СВО". "Сегодня я хочу заявить, что внесу инициативу об учреждении награды за доблестный труд в период СВО! Люди в тылу тоже куют победу, и они достойны своей награды и связанных с этим льгот! Думаю, вы меня поддержите! Поздравляю всех вас, друзья, с праздником весны и труда!", - заявил политик.

https://ria.ru/20230501/kprf-1868968342.html

https://ria.ru/20230501/pervomay-1868213308.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, праздник весны и труда