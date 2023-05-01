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В Гаване откроют центр образования на русском языке - РИА Новости, 01.05.2023
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08:04 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/kuba-1868927683.html
В Гаване откроют центр образования на русском языке
В Гаване откроют центр образования на русском языке - РИА Новости, 01.05.2023
В Гаване откроют центр образования на русском языке
В столице Республики Куба в Гаване откроют центр открытого образования на русском языке и обучения русскому, сообщил статс-секретарь – замминистра просвещения... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:04
2023-05-01T08:04
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В столице Республики Куба в Гаване откроют центр открытого образования на русском языке и обучения русскому, сообщил статс-секретарь – замминистра просвещения Андрей Корнеев. "В Гаване (Республике Куба) будет открыт центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку", - сказал Корнеев журналистам по итогам заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба. Корнеев отметил, что все необходимое оборудование уже доставлено в Республику Куба. Так, центр будет оборудован в том числе интерактивной доской, компьютерной техникой, шлемом виртуальной реальности. В данном центре для граждан Кубы будет организовано обучение русскому языку как иностранному на безвозмездной основе. Центр будет открыт в середине мая на территории Гаванского университета, уточнил Корнеев.
https://ria.ru/20230430/kuba-1868790513.html
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в мире, гавана, россия, куба, госдума рф
В мире, Гавана, Россия, Куба, Госдума РФ
В Гаване откроют центр образования на русском языке

В Гаване в середине мая откроют центр образования на русском языке

© iStock.com / YangYinГавана
Гавана - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© iStock.com / YangYin
Гавана. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В столице Республики Куба в Гаване откроют центр открытого образования на русском языке и обучения русскому, сообщил статс-секретарь – замминистра просвещения Андрей Корнеев.
"В Гаване (Республике Куба) будет открыт центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку", - сказал Корнеев журналистам по итогам заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба.
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Корнеев отметил, что все необходимое оборудование уже доставлено в Республику Куба. Так, центр будет оборудован в том числе интерактивной доской, компьютерной техникой, шлемом виртуальной реальности.
В данном центре для граждан Кубы будет организовано обучение русскому языку как иностранному на безвозмездной основе. Центр будет открыт в середине мая на территории Гаванского университета, уточнил Корнеев.
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