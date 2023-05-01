https://ria.ru/20230501/kosmonavty-1868919796.html

Космонавты на майские праздники отдохнут меньше остальных россиян

Космонавты на майские праздники отдохнут меньше остальных россиян - РИА Новости, 01.05.2023

Космонавты на майские праздники отдохнут меньше остальных россиян

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, получат на майские праздники меньше выходных дней, чем все остальные россияне,... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T03:24

2023-05-01T03:24

2023-05-01T03:24

космос - риа наука

роскосмос

наса

сергей прокопьев

наука

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, получат на майские праздники меньше выходных дней, чем все остальные россияне, дополнительно отдыхать они будут только 9 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". Сейчас на МКС находятся три российских космонавта – Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, прилетевшие на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года вместе с американцем Фрэнком Рубио, а также Андрей Федяев, который прибыл 2 марта 2023 года в составе интернационального экипажа американского корабля Crew Dragon. В начале мая россияне на МКС проведут выход в открытый космос. Изначально работа за бортом станции, в ходе которой с модуля "Рассвет" на Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" с помощью руки-манипулятора ERA будет перенесена шлюзовая камера, планировалась на 26 апреля, но затем была перенесена, как сообщил "Роскосмос", для более детальной проработки задач. В ходе выхода на наружной поверхности МКС будут работать Прокопьев с Петелиным. Федяев останется внутри станции и будет управлять манипулятором ERA. Точная дата не называлась, однако на сайте НАСА сообщается, что выход может состояться 3 мая. Май начался для россиян с длинных выходных, к традиционным субботе и воскресенью 29 и 30 апреля добавился праздничный понедельник 1 мая. После четырёх рабочих дней ожидаются четыре выходных подряд – с 6 по 9 мая.

https://ria.ru/20230419/kosmonavty-1866219889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, роскосмос, наса, сергей прокопьев, наука