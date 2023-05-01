https://ria.ru/20230501/kosmonavty-1868919796.html
Космонавты на майские праздники отдохнут меньше остальных россиян
Космонавты на майские праздники отдохнут меньше остальных россиян - РИА Новости, 01.05.2023
Космонавты на майские праздники отдохнут меньше остальных россиян
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, получат на майские праздники меньше выходных дней, чем все остальные россияне,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T03:24
2023-05-01T03:24
2023-05-01T03:24
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, получат на майские праздники меньше выходных дней, чем все остальные россияне, дополнительно отдыхать они будут только 9 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". Сейчас на МКС находятся три российских космонавта – Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, прилетевшие на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года вместе с американцем Фрэнком Рубио, а также Андрей Федяев, который прибыл 2 марта 2023 года в составе интернационального экипажа американского корабля Crew Dragon. В начале мая россияне на МКС проведут выход в открытый космос. Изначально работа за бортом станции, в ходе которой с модуля "Рассвет" на Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" с помощью руки-манипулятора ERA будет перенесена шлюзовая камера, планировалась на 26 апреля, но затем была перенесена, как сообщил "Роскосмос", для более детальной проработки задач. В ходе выхода на наружной поверхности МКС будут работать Прокопьев с Петелиным. Федяев останется внутри станции и будет управлять манипулятором ERA. Точная дата не называлась, однако на сайте НАСА сообщается, что выход может состояться 3 мая. Май начался для россиян с длинных выходных, к традиционным субботе и воскресенью 29 и 30 апреля добавился праздничный понедельник 1 мая. После четырёх рабочих дней ожидаются четыре выходных подряд – с 6 по 9 мая.
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космос - риа наука, роскосмос, наса, сергей прокопьев, наука
Космос - РИА Наука, Роскосмос, НАСА, Сергей Прокопьев, Наука
Космонавты на майские праздники отдохнут меньше остальных россиян
"Роскосмос": космонавты на МКС получат меньше выходных дней на майские праздники
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, получат на майские праздники меньше выходных дней, чем все остальные россияне, дополнительно отдыхать они будут только 9 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
«
"В ближайшие две недели экипаж российского сегмента МКС работает по следующему графику: 29-30 апреля выходные, 1-5 мая рабочие дни, 9 мая выходной", - говорится в сообщении.
Сейчас на МКС находятся три российских космонавта – Сергей Прокопьев
и Дмитрий Петелин, прилетевшие на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года вместе с американцем Фрэнком Рубио, а также Андрей Федяев, который прибыл 2 марта 2023 года в составе интернационального экипажа американского корабля Crew Dragon.
В начале мая россияне на МКС проведут выход в открытый космос. Изначально работа за бортом станции, в ходе которой с модуля "Рассвет" на Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" с помощью руки-манипулятора ERA будет перенесена шлюзовая камера, планировалась на 26 апреля, но затем была перенесена, как сообщил "Роскосмос", для более детальной проработки задач.
В ходе выхода на наружной поверхности МКС будут работать Прокопьев с Петелиным. Федяев останется внутри станции и будет управлять манипулятором ERA. Точная дата не называлась, однако на сайте НАСА
сообщается, что выход может состояться 3 мая.
Май начался для россиян с длинных выходных, к традиционным субботе и воскресенью 29 и 30 апреля добавился праздничный понедельник 1 мая. После четырёх рабочих дней ожидаются четыре выходных подряд – с 6 по 9 мая.
Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос