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За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 01.05.2023
За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом
В России за сутки выявлено 4242 новых случая COVID-19, скончался 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:08
2023-05-01T11:08
2023-05-01T11:14
россия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В России за сутки выявлено 4242 новых случая COVID-19, скончался 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 4242 новых случая COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении.В России за сутки госпитализированы 364 пациента с коронавирусом, выздоровел 4681 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 364 человека... Выздоровел за сутки 4681 человек, или на 18,2% меньше в сравнении с 30 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 28 регионах, снижение - в 28, в 29 субъектах РФ ситуация не изменилась.
https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Россия, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом
В России за сутки выявили 4242 новых случая COVID-19, умер 31 человек
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
В России за сутки выявлено 4242 новых случая COVID-19, скончался 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 4242 новых случая COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении.
В России за сутки госпитализированы 364 пациента с коронавирусом, выздоровел 4681 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 1 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 364 человека... Выздоровел за сутки 4681 человек, или на 18,2% меньше в сравнении с 30 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 28 регионах, снижение - в 28, в 29 субъектах РФ ситуация не изменилась.
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