Рейтинг@Mail.ru
За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 01.05.2023 (обновлено: 11:14 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/koronavirus-1868950124.html
За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 01.05.2023
За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом
В России за сутки выявлено 4242 новых случая COVID-19, скончался 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:08
2023-05-01T11:14
россия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763738400_0:195:3065:1919_1920x0_80_0_0_a4d9a10133c2ccde04735666c0ed1512.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В России за сутки выявлено 4242 новых случая COVID-19, скончался 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 4242 новых случая COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении.В России за сутки госпитализированы 364 пациента с коронавирусом, выздоровел 4681 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 364 человека... Выздоровел за сутки 4681 человек, или на 18,2% меньше в сравнении с 30 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 28 регионах, снижение - в 28, в 29 субъектах РФ ситуация не изменилась.
https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763738400_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_855184542209b3c68ba8e315791e9b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Россия, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом

В России за сутки выявили 4242 новых случая COVID-19, умер 31 человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В России за сутки выявлено 4242 новых случая COVID-19, скончался 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 4242 новых случая COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении.
В России за сутки госпитализированы 364 пациента с коронавирусом, выздоровел 4681 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 1 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 364 человека... Выздоровел за сутки 4681 человек, или на 18,2% меньше в сравнении с 30 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 28 регионах, снижение - в 28, в 29 субъектах РФ ситуация не изменилась.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Скворцова: "Конвасэл" эффективен против штамма коронавируса "Арктур"
28 апреля, 13:19
 
РоссияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Распространение коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала