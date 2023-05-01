https://ria.ru/20230501/koronavirus-1868950124.html

За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 01.05.2023

За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом

В России за сутки выявлено 4242 новых случая COVID-19, скончался 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:08

2023-05-01T11:08

2023-05-01T11:14

россия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В России за сутки выявлено 4242 новых случая COVID-19, скончался 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 4242 новых случая COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении.В России за сутки госпитализированы 364 пациента с коронавирусом, выздоровел 4681 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 364 человека... Выздоровел за сутки 4681 человек, или на 18,2% меньше в сравнении с 30 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 28 регионах, снижение - в 28, в 29 субъектах РФ ситуация не изменилась.

https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса