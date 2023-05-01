https://ria.ru/20230501/konstitutsiya-1868997272.html
В Узбекистане вступила в силу обновленная конституция
В Узбекистане вступила в силу обновленная конституция - РИА Новости, 01.05.2023
В Узбекистане вступила в силу обновленная конституция
Обновленная Конституция Узбекистана вступила в силу с 1 мая, сообщила пресс-служба ЦИК страны. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T17:24
2023-05-01T17:24
2023-05-01T21:20
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ТАШКЕНТ, 1 мая — РИА Новости. Обновленная Конституция Узбекистана вступила в силу с 1 мая, сообщила пресс-служба ЦИК страны.Референдум по этому вопросу состоялся накануне. Как сообщала ранее Центральная избирательная комиссия, проект закона о Конституции Узбекистана в новой редакции поддержали 90,2 процента, или 15,034 миллиона человек, принявших участие в голосовании.Обновленный текст конституции опубликовали на сайте комиссии. В соответствии с законодательством закон вступает в силу со дня официального опубликования итогов референдума.Конституцию Узбекистана приняли в 1992 году, за это время в нее 15 раз вносили поправки. В новую редакцию Основного закона добавили еще 27 статей. Таким образом, их общее число увеличивается с 128 до 155. Вместе с поправками конституция обновилась на 65 процентов. Среди изменений — пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Также конституционный закон позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.Кроме того, среди одобренных поправок есть пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни, а также выдачи гражданина страны другому государству. В конституцию впервые включили отдельную главу об институтах гражданского общества и гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрению отчета счетной палаты.
https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868845516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, в мире
В Узбекистане вступила в силу обновленная конституция
В Узбекистане с 1 мая вступила в силу обновленная конституция
ТАШКЕНТ, 1 мая — РИА Новости.
Обновленная Конституция Узбекистана вступила в силу с 1 мая, сообщила
пресс-служба ЦИК страны.
Референдум по этому вопросу состоялся накануне. Как сообщала ранее Центральная избирательная комиссия, проект закона о Конституции Узбекистана в новой редакции поддержали 90,2 процента, или 15,034 миллиона человек, принявших участие в голосовании.
«
"Конституционный закон Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан", принятый на референдуме Республики Узбекистан 30 апреля 2023 года, вступил в силу с 1 мая 2023 года на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 1 мая 2023 года № 1245", — говорится в заявлении ЦИК.
Обновленный текст конституции опубликовали на сайте комиссии. В соответствии с законодательством закон вступает в силу со дня официального опубликования итогов референдума.
Конституцию Узбекистана приняли в 1992 году, за это время в нее 15 раз вносили поправки. В новую редакцию Основного закона добавили еще 27 статей. Таким образом, их общее число увеличивается с 128 до 155. Вместе с поправками конституция обновилась на 65 процентов. Среди изменений — пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Также конституционный закон позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.
Кроме того, среди одобренных поправок есть пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни, а также выдачи гражданина страны другому государству. В конституцию впервые включили отдельную главу об институтах гражданского общества и гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрению отчета счетной палаты.
Российский сенатор отметил важность референдума для граждан Узбекистана