https://ria.ru/20230501/konstitutsiya-1868935108.html
Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента
Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента - РИА Новости, 01.05.2023
Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента
Явка на конституционном референдуме в Узбекистане после закрытия всех участков, по предварительным данным Центризбиркома, составила 84,54 %, сообщил в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:22
2023-05-01T09:22
2023-05-01T09:22
в мире
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Узбекистане после закрытия всех участков, по предварительным данным Центризбиркома, составила 84,54 %, сообщил в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев. Конституционный референдум в Узбекистане состоялся 30 апреля. Центризбирком ранее сообщал, что референдум был признан состоявшимся, поскольку явка в воскресенье превысила необходимые 50% еще к 13.00 (11.00 мск) – 62,24%, или более 12 миллионов человек. "По данным электронной системы, фиксирующей явку пришедших на участки, проголосовало 16 673 189 избирателей, что составляет 84,54 % от общего числа включенных в списки для голосования", - сказал Низамходжаев на брифинге. Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организовано 10 758 избирательных участков.
https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868845516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан
Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента
Явка на референдуме по принятию новой конституции в Узбекистане составила 84,54 процента
ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Узбекистане после закрытия всех участков, по предварительным данным Центризбиркома, составила 84,54 %, сообщил в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев.
Конституционный референдум в Узбекистане
состоялся 30 апреля. Центризбирком ранее сообщал, что референдум был признан состоявшимся, поскольку явка в воскресенье превысила необходимые 50% еще к 13.00 (11.00 мск) – 62,24%, или более 12 миллионов человек.
"По данным электронной системы, фиксирующей явку пришедших на участки, проголосовало 16 673 189 избирателей, что составляет 84,54 % от общего числа включенных в списки для голосования", - сказал Низамходжаев на брифинге.
Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организовано 10 758 избирательных участков.
Российский сенатор отметил важность референдума для граждан Узбекистана