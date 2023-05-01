https://ria.ru/20230501/konstitutsiya-1868935108.html

Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента

Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента - РИА Новости, 01.05.2023

Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента

Явка на конституционном референдуме в Узбекистане после закрытия всех участков, по предварительным данным Центризбиркома, составила 84,54 %, сообщил в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:22

2023-05-01T09:22

2023-05-01T09:22

в мире

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Узбекистане после закрытия всех участков, по предварительным данным Центризбиркома, составила 84,54 %, сообщил в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев. Конституционный референдум в Узбекистане состоялся 30 апреля. Центризбирком ранее сообщал, что референдум был признан состоявшимся, поскольку явка в воскресенье превысила необходимые 50% еще к 13.00 (11.00 мск) – 62,24%, или более 12 миллионов человек. "По данным электронной системы, фиксирующей явку пришедших на участки, проголосовало 16 673 189 избирателей, что составляет 84,54 % от общего числа включенных в списки для голосования", - сказал Низамходжаев на брифинге. Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организовано 10 758 избирательных участков.

https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868845516.html

узбекистан

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, узбекистан