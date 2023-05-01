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Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента - РИА Новости, 01.05.2023
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09:22 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/konstitutsiya-1868935108.html
Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента
Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента - РИА Новости, 01.05.2023
Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента
Явка на конституционном референдуме в Узбекистане после закрытия всех участков, по предварительным данным Центризбиркома, составила 84,54 %, сообщил в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:22
2023-05-01T09:22
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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Узбекистане после закрытия всех участков, по предварительным данным Центризбиркома, составила 84,54 %, сообщил в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев. Конституционный референдум в Узбекистане состоялся 30 апреля. Центризбирком ранее сообщал, что референдум был признан состоявшимся, поскольку явка в воскресенье превысила необходимые 50% еще к 13.00 (11.00 мск) – 62,24%, или более 12 миллионов человек. "По данным электронной системы, фиксирующей явку пришедших на участки, проголосовало 16 673 189 избирателей, что составляет 84,54 % от общего числа включенных в списки для голосования", - сказал Низамходжаев на брифинге. Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организовано 10 758 избирательных участков.
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в мире, узбекистан
В мире, Узбекистан
Явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54 процента

Явка на референдуме по принятию новой конституции в Узбекистане составила 84,54 процента

© Sputnik / Елена Бекназарова | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии на одном из участков в Бишкеке во время референдума по принятию новой Конституции в Узбекистане
Члены избирательной комиссии на одном из участков в Бишкеке во время референдума по принятию новой Конституции в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Sputnik / Елена Бекназарова
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Члены избирательной комиссии на одном из участков в Бишкеке во время референдума по принятию новой Конституции в Узбекистане
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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Узбекистане после закрытия всех участков, по предварительным данным Центризбиркома, составила 84,54 %, сообщил в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев.
Конституционный референдум в Узбекистане состоялся 30 апреля. Центризбирком ранее сообщал, что референдум был признан состоявшимся, поскольку явка в воскресенье превысила необходимые 50% еще к 13.00 (11.00 мск) – 62,24%, или более 12 миллионов человек.
"По данным электронной системы, фиксирующей явку пришедших на участки, проголосовало 16 673 189 избирателей, что составляет 84,54 % от общего числа включенных в списки для голосования", - сказал Низамходжаев на брифинге.
Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организовано 10 758 избирательных участков.
Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Российский сенатор отметил важность референдума для граждан Узбекистана
30 апреля, 15:03
 
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