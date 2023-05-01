https://ria.ru/20230501/koma-1868916536.html

Нью-йоркский полицейский умер после 33 лет комы, пишут СМИ

Нью-йоркский полицейский умер после 33 лет комы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023

Нью-йоркский полицейский умер после 33 лет комы, пишут СМИ

Нью-йоркский полицейский умер, проведя в коме 33 года, пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T01:35

2023-05-01T01:35

2023-05-01T02:36

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Нью-йоркский полицейский умер, проведя в коме 33 года, пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Трой Паттерсон в 1990 году подвергся нападению трех вооруженных преступников, которые выстрелили ему в голову при попытке отнять 20 долларов. "Герой-полицейский, который мыл машину у пожарного гидранта в трех кварталах от дома, оставался в вегетативном состоянии до своей смерти в субботу ночью", — говорится в публикации. В момент нападения Паттерсону было 27 лет, шесть из которых он прослужил в полиции, заработав семь благодарностей за профессиональные достижения. Уже в больнице ему присвоили звание детектива.

https://ria.ru/20230418/strelba-1866063139.html

https://ria.ru/20230410/strelba-1864330178.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша