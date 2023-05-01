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Нью-йоркский полицейский умер после 33 лет комы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
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01:35 01.05.2023 (обновлено: 02:36 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/koma-1868916536.html
Нью-йоркский полицейский умер после 33 лет комы, пишут СМИ
Нью-йоркский полицейский умер после 33 лет комы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
Нью-йоркский полицейский умер после 33 лет комы, пишут СМИ
Нью-йоркский полицейский умер, проведя в коме 33 года, пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T01:35
2023-05-01T02:36
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Нью-йоркский полицейский умер, проведя в коме 33 года, пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Трой Паттерсон в 1990 году подвергся нападению трех вооруженных преступников, которые выстрелили ему в голову при попытке отнять 20 долларов. "Герой-полицейский, который мыл машину у пожарного гидранта в трех кварталах от дома, оставался в вегетативном состоянии до своей смерти в субботу ночью", — говорится в публикации. В момент нападения Паттерсону было 27 лет, шесть из которых он прослужил в полиции, заработав семь благодарностей за профессиональные достижения. Уже в больнице ему присвоили звание детектива.
https://ria.ru/20230418/strelba-1866063139.html
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Нью-йоркский полицейский умер после 33 лет комы, пишут СМИ

NYP: нью-йоркский полицейский Трой Паттерсон умер, проведя в коме 33 года

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Нью-йоркский полицейский умер, проведя в коме 33 года, пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Трой Паттерсон в 1990 году подвергся нападению трех вооруженных преступников, которые выстрелили ему в голову при попытке отнять 20 долларов.
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"Герой-полицейский, который мыл машину у пожарного гидранта в трех кварталах от дома, оставался в вегетативном состоянии до своей смерти в субботу ночью", — говорится в публикации.
В момент нападения Паттерсону было 27 лет, шесть из которых он прослужил в полиции, заработав семь благодарностей за профессиональные достижения. Уже в больнице ему присвоили звание детектива.
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