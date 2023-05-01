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Предстоятель УПЦ помолился вместе с верующими у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.05.2023
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Религия
 
13:00 01.05.2023 (обновлено: 13:16 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/kiev-1868962934.html
Предстоятель УПЦ помолился вместе с верующими у Киево-Печерской лавры
Предстоятель УПЦ помолился вместе с верующими у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.05.2023
Предстоятель УПЦ помолился вместе с верующими у Киево-Печерской лавры
Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий помолился среди верующих на внутренней площади... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:00
2023-05-01T13:16
религия
украина
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий помолился среди верующих на внутренней площади Киево-Печерской лавры, следует из видео, опубликованного в понедельник в Telegram-канале УПЦ. "Митрополит Онуфрий вместе с верующими помолился в Киево-Печерской лавре, благословил паству", - говорится в подписи к видео. На видео митрополит Онуфрий стоит среди верующих на внутренней площади Киево-Печерской лавры в повседневном монашеском облачении, с непокрытой головой и молится. Ранее митрополит Онуфрий призвал верующих "стоять на своем", и "защищать святыни", но не поддаваться на провокации и относиться к другим с уважением. Первого мая ожидается заседание суда по иску "об устранении препятствий в пользовании имуществом" украинского заповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю Украинской православной церкви, арендующему помещения Киево-Печерской лавры. Как уточнял ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, в апреле на суде "намеревались принять уточнение заповедником исковых требований и рассмотреть обеспечение иска", однако суд прислушался к доводам представителей монастыря, предоставил возможность подготовить письменные заявления по данному поводу и отложил судебное заседание на 1 мая. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230424/lavra-1867369619.html
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украина, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Предстоятель УПЦ помолился вместе с верующими у Киево-Печерской лавры

Предстоятель УПЦ Онуфрий помолился вместе с верующими на площади в Киево-Печерской лавре

© УПЦ/TelegramГлава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий помолился среди верующих на внутренней площади Киево-Печерской лавры
Глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий помолился среди верующих на внутренней площади Киево-Печерской лавры
© УПЦ/Telegram
Глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий помолился среди верующих на внутренней площади Киево-Печерской лавры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий помолился среди верующих на внутренней площади Киево-Печерской лавры, следует из видео, опубликованного в понедельник в Telegram-канале УПЦ.
"Митрополит Онуфрий вместе с верующими помолился в Киево-Печерской лавре, благословил паству", - говорится в подписи к видео.
На видео митрополит Онуфрий стоит среди верующих на внутренней площади Киево-Печерской лавры в повседневном монашеском облачении, с непокрытой головой и молится.
Ранее митрополит Онуфрий призвал верующих "стоять на своем", и "защищать святыни", но не поддаваться на провокации и относиться к другим с уважением.
Первого мая ожидается заседание суда по иску "об устранении препятствий в пользовании имуществом" украинского заповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю Украинской православной церкви, арендующему помещения Киево-Печерской лавры. Как уточнял ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, в апреле на суде "намеревались принять уточнение заповедником исковых требований и рассмотреть обеспечение иска", однако суд прислушался к доводам представителей монастыря, предоставил возможность подготовить письменные заявления по данному поводу и отложил судебное заседание на 1 мая.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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24 апреля, 15:19
 
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