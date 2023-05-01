https://ria.ru/20230501/khartum-1868975278.html
В суданском Северном Хартуме слышны взрывы
В суданском Северном Хартуме слышны взрывы - РИА Новости, 01.05.2023
В суданском Северном Хартуме слышны взрывы
Взрывы слышны в Северном Хартуме (город-спутник суданской столицы Хартума) на фоне интенсивных полетов военной авиации над городом, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:34
2023-05-01T14:34
2023-05-01T14:34
в мире
южный судан
джуба
антониу гутерреш
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 1 мая - РИА Новости. Взрывы слышны в Северном Хартуме (город-спутник суданской столицы Хартума) на фоне интенсивных полетов военной авиации над городом, сообщили РИА Новости очевидцы. По словам очевидцев, авиация активно кружит над некоторыми районами Северного Хартуме, в самом городе слышны громкие звуки взрывов. Ранее вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) объявили об очередном продлении гуманитарного перемирия на 72 часа. Несмотря на это, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 528, ранения получили почти 4,6 тысячи. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. В субботу высокопоставленный источник в МИД Судана заявил РИА Новости, что стороны конфликта назначили представителей для проведения переговоров, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе.
https://ria.ru/20230430/sudan-1868856870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южный судан, джуба, антониу гутерреш, столкновения в хартуме
В мире, Южный Судан, Джуба, Антониу Гутерреш, Столкновения в Хартуме
В суданском Северном Хартуме слышны взрывы
В суданском Северном Хартуме слышны взрывы на фоне полетов военной авиации
ХАРТУМ, 1 мая - РИА Новости. Взрывы слышны в Северном Хартуме (город-спутник суданской столицы Хартума) на фоне интенсивных полетов военной авиации над городом, сообщили РИА Новости очевидцы.
По словам очевидцев, авиация активно кружит над некоторыми районами Северного Хартуме, в самом городе слышны громкие звуки взрывов.
Ранее вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) объявили об очередном продлении гуманитарного перемирия на 72 часа. Несмотря на это, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 528, ранения получили почти 4,6 тысячи.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. В субботу высокопоставленный источник в МИД Судана заявил РИА Новости, что стороны конфликта назначили представителей для проведения переговоров, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе
.
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