https://ria.ru/20230501/kaubitsa-1868963082.html
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация" - РИА Новости, 01.05.2023
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:01
2023-05-01T13:01
2023-05-01T14:33
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601653_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_5685efc41d7056c19fe91d1c2729ac7f.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также накануне российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом около села Новотягинка. Погибли четверо украинских военных, трое получили ранения.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживается украинскими войсками.
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868955474.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601653_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_58c9fe04a5cf3febe5cf283fb56d305e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация"
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Молодежное уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", — сказал собеседник агентства.
Также накануне российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом около села Новотягинка.
Погибли четверо украинских военных, трое получили ранения.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон
, удерживается украинскими войсками.
На Украину поступили американские авиационные ракеты Zuni