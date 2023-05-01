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Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация" - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 01.05.2023 (обновлено: 14:33 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/kaubitsa-1868963082.html
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация" - РИА Новости, 01.05.2023
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:01
2023-05-01T14:33
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также накануне российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом около села Новотягинка. Погибли четверо украинских военных, трое получили ранения.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживается украинскими войсками.
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868955474.html
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херсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С"
Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) Мста-С - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Молодежное уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", — сказал собеседник агентства.
Также накануне российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом около села Новотягинка.
Погибли четверо украинских военных, трое получили ранения.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживается украинскими войсками.
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