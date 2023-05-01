https://ria.ru/20230501/kaubitsa-1868963082.html

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация" - РИА Новости, 01.05.2023

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Акация"

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:01

2023-05-01T13:01

2023-05-01T14:33

специальная военная операция на украине

херсон

в мире

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также накануне российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом около села Новотягинка. Погибли четверо украинских военных, трое получили ранения.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживается украинскими войсками.

https://ria.ru/20230501/ukraina-1868955474.html

херсон

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, в мире