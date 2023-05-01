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Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России - РИА Новости, 01.05.2023
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16:41 01.05.2023 (обновлено: 21:10 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/katastrofa-1868992476.html
Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России
Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России - РИА Новости, 01.05.2023
Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России
Решение западных лидеров вступить в открытый конфликт с Россией стало грандиозной катастрофой, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:41
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политика
сша
россия
украина
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Решение западных лидеров вступить в открытый конфликт с Россией стало грандиозной катастрофой, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к конфликту с Москвой. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.
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политика, сша, россия, украина
Политика, США, Россия, Украина
Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России

Правозащитник из США Барака: решение Байдена начать войну с Россией привело к катастрофе

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Решение западных лидеров вступить в открытый конфликт с Россией стало грандиозной катастрофой, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.
«
"Европейскому капиталу некого винить, кроме самого себя. Уже слишком поздно, чтобы осознать, какой огромной катастрофой было позволить неопытным политикам из США втянуть Запад в военное противостояние с Россией", — отметил он.
Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к конфликту с Москвой. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
"Байден так уже делал". В США раскрыли судьбу Украины
25 апреля, 23:28
 
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