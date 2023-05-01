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Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России
Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России - РИА Новости, 01.05.2023
Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России
Решение западных лидеров вступить в открытый конфликт с Россией стало грандиозной катастрофой, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:41
2023-05-01T16:41
2023-05-01T21:10
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Решение западных лидеров вступить в открытый конфликт с Россией стало грандиозной катастрофой, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к конфликту с Москвой. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867749116.html
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политика, сша, россия, украина
Политика, США, Россия, Украина
Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России
Правозащитник из США Барака: решение Байдена начать войну с Россией привело к катастрофе