https://ria.ru/20230501/katastrofa-1868992476.html

Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России

Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России - РИА Новости, 01.05.2023

Грандиозная катастрофа: в США раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за России

Решение западных лидеров вступить в открытый конфликт с Россией стало грандиозной катастрофой, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:41

2023-05-01T16:41

2023-05-01T21:10

политика

сша

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Решение западных лидеров вступить в открытый конфликт с Россией стало грандиозной катастрофой, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к конфликту с Москвой. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867749116.html

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политика, сша, россия, украина