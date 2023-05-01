https://ria.ru/20230501/karikatura-1868918540.html

В Индии оскорбились из-за выходки украинских властей

В Индии оскорбились из-за выходки украинских властей - РИА Новости, 01.05.2023

В Индии оскорбились из-за выходки украинских властей

Власти Украины показали свое истинное лицо, опубликовав карикатурное изображение индийской богини Кали в рамках пропаганды, написал в Twitter старший советник... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T02:56

2023-05-01T02:56

2023-05-01T10:27

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Власти Украины показали свое истинное лицо, опубликовав карикатурное изображение индийской богини Кали в рамках пропаганды, написал в Twitter старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта."Недавно замминистра иностранных дел Украины была в Дели, прося поддержки у Индии. За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру", — написал Гупта.К своему обращению советник приложил скриншот твита Министерства обороны Украины. В публикации ведомства находились две фотографии, на одной из которых изображен столб дыма после атаки беспилотниками ВСУ нефтебазы в Севастопольской бухте, а на другой — карикатура на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Представители минобороны Украины подписали публикацию словами "произведение искусства".Через некоторое время министерство удалило свою публикацию.Резервуар с топливом в районе Казачьей бухты в Крыму загорелся рано утром 29 апреля от попадания в него беспилотника. Всего в атаке участвовали два дрона, но один из них удалось сбить.В результате произошедшего никто не пострадал. На снабжении Севастополя топливом атака также не отразилась.

https://ria.ru/20221019/indiya-1825236779.html

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в мире, технологии, украина, индия, дели, вооруженные силы украины, twitter