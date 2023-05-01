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В Индии оскорбились из-за выходки украинских властей - РИА Новости, 01.05.2023
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02:56 01.05.2023 (обновлено: 10:27 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/karikatura-1868918540.html
В Индии оскорбились из-за выходки украинских властей
В Индии оскорбились из-за выходки украинских властей - РИА Новости, 01.05.2023
В Индии оскорбились из-за выходки украинских властей
Власти Украины показали свое истинное лицо, опубликовав карикатурное изображение индийской богини Кали в рамках пропаганды, написал в Twitter старший советник... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T02:56
2023-05-01T10:27
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Власти Украины показали свое истинное лицо, опубликовав карикатурное изображение индийской богини Кали в рамках пропаганды, написал в Twitter старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта."Недавно замминистра иностранных дел Украины была в Дели, прося поддержки у Индии. За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру", — написал Гупта.К своему обращению советник приложил скриншот твита Министерства обороны Украины. В публикации ведомства находились две фотографии, на одной из которых изображен столб дыма после атаки беспилотниками ВСУ нефтебазы в Севастопольской бухте, а на другой — карикатура на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Представители минобороны Украины подписали публикацию словами "произведение искусства".Через некоторое время министерство удалило свою публикацию.Резервуар с топливом в районе Казачьей бухты в Крыму загорелся рано утром 29 апреля от попадания в него беспилотника. Всего в атаке участвовали два дрона, но один из них удалось сбить.В результате произошедшего никто не пострадал. На снабжении Севастополя топливом атака также не отразилась.
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РИА Новости
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в мире, технологии, украина, индия, дели, вооруженные силы украины, twitter
В мире, Технологии, Украина, Индия, Дели, Вооруженные силы Украины, Twitter
В Индии оскорбились из-за выходки украинских властей

Индийский политик Гупта: оскорбительная пропаганда показала истинное лицо властей Украины

© AFP 2023 / PRAKASH SINGHВид на Нью-Дели
Вид на Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / PRAKASH SINGH
Вид на Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Власти Украины показали свое истинное лицо, опубликовав карикатурное изображение индийской богини Кали в рамках пропаганды, написал в Twitter старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта.
"Недавно замминистра иностранных дел Украины была в Дели, прося поддержки у Индии. За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру", — написал Гупта.
© Kanchan GuptaСкриншот удаленной публикации Министерства обороны Украины в Twitter
Скриншот удаленной публикации Министерства обороны Украины в Twitter
© Kanchan Gupta
Скриншот удаленной публикации Министерства обороны Украины в Twitter
К своему обращению советник приложил скриншот твита Министерства обороны Украины. В публикации ведомства находились две фотографии, на одной из которых изображен столб дыма после атаки беспилотниками ВСУ нефтебазы в Севастопольской бухте, а на другой — карикатура на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Представители минобороны Украины подписали публикацию словами "произведение искусства".
Через некоторое время министерство удалило свою публикацию.
Резервуар с топливом в районе Казачьей бухты в Крыму загорелся рано утром 29 апреля от попадания в него беспилотника. Всего в атаке участвовали два дрона, но один из них удалось сбить.
В результате произошедшего никто не пострадал. На снабжении Севастополя топливом атака также не отразилась.
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