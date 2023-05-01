Канал Дон — Донбасс запустили в тестовом режиме
Канал Дон — Донбасс для снабжения Донецка водой запустили в тестовом режиме
© Пресс-служба ВСК МО РФ | Перейти в медиабанкГидротехнические сооружения водовода Дон — Северский Донец — Донбасс
© Пресс-служба ВСК МО РФ
Гидротехнические сооружения водовода Дон — Северский Донец — Донбасс. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. В канал Дон — Донбасс впервые запустили воду, сообщили в телеграм-канале Военно-строительной компании (Военстрой) Министерства обороны.
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"На видео — первый пуск воды в канал Северский Донец. Она пришла из реки Дон по новому масштабному водоводу, который в рекордные сроки, за четыре месяца, возвели специалисты Военно-строительной компании (ВСК) и предприятия со всей страны", — говорится в публикации.
Как уточнили в администрации врио главы ДНР Дениса Пушилина, запуск водовода Дон — Северский Донец — Донбасс находится на финишной прямой. После проверки надежности системы воду начнут подавать в рабочем режиме. Власти подчеркнули, что поначалу объем составит четыре тысячи кубометров в сутки, после чего вырастет.
Накануне в Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода из Дона в Донбасс. Там уточнили, что на реализацию проекта потребовалось четыре месяца, в то время как обычно такие трассы возводят по несколько лет.
В ведомстве подчеркнули, что этот объект не имеет аналогов в России. Отмечается, что на водоводе находятся восемь станций, после прохождения которых вода будет поступать в канал Северский Донец. Оттуда предприятие "Вода Донбасса" будет забирать ее для нужд региона. После выхода на проектную мощность начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ.
Строительство ведется по поручению президента России во избежание гуманитарной катастрофы, которая могла бы возникнуть, если бы украинские военные разрушили объекты ключевой инфраструктуры Донбасса.