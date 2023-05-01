Рейтинг@Mail.ru
Канал Дон — Донбасс запустили в тестовом режиме - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 01.05.2023 (обновлено: 16:04 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/kanal-1868965617.html
Канал Дон — Донбасс запустили в тестовом режиме
Канал Дон — Донбасс запустили в тестовом режиме - РИА Новости, 01.05.2023
Канал Дон — Донбасс запустили в тестовом режиме
В канал Дон — Донбасс впервые запустили воду, сообщили в телеграм-канале Военно-строительной компании (Военстрой) Министерства обороны. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:18
2023-05-01T16:04
россия
донецкая народная республика
дон
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868816680_0:41:3567:2047_1920x0_80_0_0_6b3663a850e011d107bccc2d604c63b7.jpg
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. В канал Дон — Донбасс впервые запустили воду, сообщили в телеграм-канале Военно-строительной компании (Военстрой) Министерства обороны. Как уточнили в администрации врио главы ДНР Дениса Пушилина, запуск водовода Дон — Северский Донец — Донбасс находится на финишной прямой. После проверки надежности системы воду начнут подавать в рабочем режиме. Власти подчеркнули, что поначалу объем составит четыре тысячи кубометров в сутки, после чего вырастет.Накануне в Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода из Дона в Донбасс. Там уточнили, что на реализацию проекта потребовалось четыре месяца, в то время как обычно такие трассы возводят по несколько лет. В ведомстве подчеркнули, что этот объект не имеет аналогов в России. Отмечается, что на водоводе находятся восемь станций, после прохождения которых вода будет поступать в канал Северский Донец. Оттуда предприятие "Вода Донбасса" будет забирать ее для нужд региона. После выхода на проектную мощность начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ.Строительство ведется по поручению президента России во избежание гуманитарной катастрофы, которая могла бы возникнуть, если бы украинские военные разрушили объекты ключевой инфраструктуры Донбасса.
https://ria.ru/20230420/vodovod-1866550667.html
россия
донецкая народная республика
дон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868816680_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_d025940d174283ae2aa6ea8b48b9ed4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, дон, денис пушилин
Россия, Донецкая Народная Республика, Дон, Денис Пушилин
Канал Дон — Донбасс запустили в тестовом режиме

Канал Дон — Донбасс для снабжения Донецка водой запустили в тестовом режиме

© Пресс-служба ВСК МО РФ | Перейти в медиабанкГидротехнические сооружения водовода Дон — Северский Донец — Донбасс
Гидротехнические сооружения водовода Дон — Северский Донец — Донбасс
© Пресс-служба ВСК МО РФ
Перейти в медиабанк
Гидротехнические сооружения водовода Дон — Северский Донец — Донбасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. В канал Дон — Донбасс впервые запустили воду, сообщили в телеграм-канале Военно-строительной компании (Военстрой) Министерства обороны.
«

"На видео — первый пуск воды в канал Северский Донец. Она пришла из реки Дон по новому масштабному водоводу, который в рекордные сроки, за четыре месяца, возвели специалисты Военно-строительной компании (ВСК) и предприятия со всей страны", — говорится в публикации.

Как уточнили в администрации врио главы ДНР Дениса Пушилина, запуск водовода Дон — Северский Донец — Донбасс находится на финишной прямой. После проверки надежности системы воду начнут подавать в рабочем режиме. Власти подчеркнули, что поначалу объем составит четыре тысячи кубометров в сутки, после чего вырастет.
Накануне в Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода из Дона в Донбасс. Там уточнили, что на реализацию проекта потребовалось четыре месяца, в то время как обычно такие трассы возводят по несколько лет.
В ведомстве подчеркнули, что этот объект не имеет аналогов в России. Отмечается, что на водоводе находятся восемь станций, после прохождения которых вода будет поступать в канал Северский Донец. Оттуда предприятие "Вода Донбасса" будет забирать ее для нужд региона. После выхода на проектную мощность начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ.
Строительство ведется по поручению президента России во избежание гуманитарной катастрофы, которая могла бы возникнуть, если бы украинские военные разрушили объекты ключевой инфраструктуры Донбасса.
Первая из насосных станций водовода Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс для забора воды из реки Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая
20 апреля, 11:11
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаДонДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала