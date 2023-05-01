https://ria.ru/20230501/kanal-1868965617.html

Канал Дон — Донбасс запустили в тестовом режиме

Канал Дон — Донбасс запустили в тестовом режиме - РИА Новости, 01.05.2023

Канал Дон — Донбасс запустили в тестовом режиме

В канал Дон — Донбасс впервые запустили воду, сообщили в телеграм-канале Военно-строительной компании (Военстрой) Министерства обороны. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:18

2023-05-01T13:18

2023-05-01T16:04

россия

донецкая народная республика

дон

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. В канал Дон — Донбасс впервые запустили воду, сообщили в телеграм-канале Военно-строительной компании (Военстрой) Министерства обороны. Как уточнили в администрации врио главы ДНР Дениса Пушилина, запуск водовода Дон — Северский Донец — Донбасс находится на финишной прямой. После проверки надежности системы воду начнут подавать в рабочем режиме. Власти подчеркнули, что поначалу объем составит четыре тысячи кубометров в сутки, после чего вырастет.Накануне в Минобороны отметили рекордные сроки строительства водовода из Дона в Донбасс. Там уточнили, что на реализацию проекта потребовалось четыре месяца, в то время как обычно такие трассы возводят по несколько лет. В ведомстве подчеркнули, что этот объект не имеет аналогов в России. Отмечается, что на водоводе находятся восемь станций, после прохождения которых вода будет поступать в канал Северский Донец. Оттуда предприятие "Вода Донбасса" будет забирать ее для нужд региона. После выхода на проектную мощность начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ.Строительство ведется по поручению президента России во избежание гуманитарной катастрофы, которая могла бы возникнуть, если бы украинские военные разрушили объекты ключевой инфраструктуры Донбасса.

https://ria.ru/20230420/vodovod-1866550667.html

россия

донецкая народная республика

дон

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, дон, денис пушилин