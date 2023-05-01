Рейтинг@Mail.ru
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/ispaniya-1868965957.html
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций - РИА Новости, 01.05.2023
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций
В рамках традиционных первомайских демонстраций в Испании пройдут более 70 акций протеста с требованием повышения заработной платы, сообщают крупнейшие... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:27
2023-05-01T13:27
в мире
испания
мадрид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155983/84/1559838458_0:142:3139:1908_1920x0_80_0_0_62c9f085259b533ae65f31b0c623f2ff.jpg
МАДРИД, 1 мая - РИА Новости. В рамках традиционных первомайских демонстраций в Испании пройдут более 70 акций протеста с требованием повышения заработной платы, сообщают крупнейшие профсоюзы страны. "Профсоюз UGT призывает людей принять участие в более чем 70 демонстрациях, которые пройдут по всей стране в Первомай, Международный день трудящихся", - говорится в Twitter "Всеобщего союза рабочих" (UGT). Под лозунгом "Поднять зарплату, снизить цены, разделить прибыль" профсоюзы королевства в этом году сосредоточились на необходимости повышения заработной платы для смягчения потери покупательной способности трудящихся в условиях инфляционного кризиса, который они связывают с "чрезмерными прибылями компаний". Хотя основными требованиями являются заработная плата и возобновление переговоров с ассоциацией работодателей CEOE, профсоюзы также выдвигают ряд других первомайских требований к правительству. Так, например, они призывают перераспределять доходы в пользу нуждающихся семей и пересмотреть стоимость увольнений рабочих. В демонстрации в Мадриде, которая пройдет от центральной улицы Гран Виа до площади Испании, примут участие второй вице-премьер и министр занятости Йоланда Диас, а также министр финансов Мария Монтеро.
https://ria.ru/20230501/gretsiya-1868943593.html
https://ria.ru/20230421/zabastovka-1866818159.html
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155983/84/1559838458_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_68c757341fa777121b71b8b13a5d47d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, мадрид
В мире, Испания, Мадрид
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций

По всей Испании пройдут более 70 демонстраций с требованием повышения зарплат

© РИА Новости / Джорди Бойшареу | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Испании
Участники акции протеста в Испании - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста в Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 1 мая - РИА Новости. В рамках традиционных первомайских демонстраций в Испании пройдут более 70 акций протеста с требованием повышения заработной платы, сообщают крупнейшие профсоюзы страны.
"Профсоюз UGT призывает людей принять участие в более чем 70 демонстрациях, которые пройдут по всей стране в Первомай, Международный день трудящихся", - говорится в Twitter "Всеобщего союза рабочих" (UGT).
Участники акции против повышения цен в Афинах - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
В Греции Первомай отметили забастовками
Вчера, 10:25
Под лозунгом "Поднять зарплату, снизить цены, разделить прибыль" профсоюзы королевства в этом году сосредоточились на необходимости повышения заработной платы для смягчения потери покупательной способности трудящихся в условиях инфляционного кризиса, который они связывают с "чрезмерными прибылями компаний".
«
"Нам нужна достойная заработная плата, которая растет в соответствии с инфляцией, гарантируя покупательную способность. Для этого необходимо положение о гарантиях заработной платы", - говорится в совместном манифесте профсоюзов.
Хотя основными требованиями являются заработная плата и возобновление переговоров с ассоциацией работодателей CEOE, профсоюзы также выдвигают ряд других первомайских требований к правительству. Так, например, они призывают перераспределять доходы в пользу нуждающихся семей и пересмотреть стоимость увольнений рабочих.
В демонстрации в Мадриде, которая пройдет от центральной улицы Гран Виа до площади Испании, примут участие второй вице-премьер и министр занятости Йоланда Диас, а также министр финансов Мария Монтеро.
Забастовка в Италии - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Италии работники транспорта начали забастовку против трат на помощь Киеву
21 апреля, 10:12
 
В миреИспанияМадрид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала