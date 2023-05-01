https://ria.ru/20230501/ispaniya-1868965957.html

По всей Испании пройдут более 70 демонстраций

По всей Испании пройдут более 70 демонстраций - РИА Новости, 01.05.2023

По всей Испании пройдут более 70 демонстраций

В рамках традиционных первомайских демонстраций в Испании пройдут более 70 акций протеста с требованием повышения заработной платы, сообщают крупнейшие... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:27

2023-05-01T13:27

2023-05-01T13:27

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МАДРИД, 1 мая - РИА Новости. В рамках традиционных первомайских демонстраций в Испании пройдут более 70 акций протеста с требованием повышения заработной платы, сообщают крупнейшие профсоюзы страны. "Профсоюз UGT призывает людей принять участие в более чем 70 демонстрациях, которые пройдут по всей стране в Первомай, Международный день трудящихся", - говорится в Twitter "Всеобщего союза рабочих" (UGT). Под лозунгом "Поднять зарплату, снизить цены, разделить прибыль" профсоюзы королевства в этом году сосредоточились на необходимости повышения заработной платы для смягчения потери покупательной способности трудящихся в условиях инфляционного кризиса, который они связывают с "чрезмерными прибылями компаний". Хотя основными требованиями являются заработная плата и возобновление переговоров с ассоциацией работодателей CEOE, профсоюзы также выдвигают ряд других первомайских требований к правительству. Так, например, они призывают перераспределять доходы в пользу нуждающихся семей и пересмотреть стоимость увольнений рабочих. В демонстрации в Мадриде, которая пройдет от центральной улицы Гран Виа до площади Испании, примут участие второй вице-премьер и министр занятости Йоланда Диас, а также министр финансов Мария Монтеро.

https://ria.ru/20230501/gretsiya-1868943593.html

https://ria.ru/20230421/zabastovka-1866818159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, мадрид