https://ria.ru/20230501/ispaniya-1868965957.html
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций - РИА Новости, 01.05.2023
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций
В рамках традиционных первомайских демонстраций в Испании пройдут более 70 акций протеста с требованием повышения заработной платы, сообщают крупнейшие... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:27
2023-05-01T13:27
2023-05-01T13:27
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МАДРИД, 1 мая - РИА Новости. В рамках традиционных первомайских демонстраций в Испании пройдут более 70 акций протеста с требованием повышения заработной платы, сообщают крупнейшие профсоюзы страны. "Профсоюз UGT призывает людей принять участие в более чем 70 демонстрациях, которые пройдут по всей стране в Первомай, Международный день трудящихся", - говорится в Twitter "Всеобщего союза рабочих" (UGT). Под лозунгом "Поднять зарплату, снизить цены, разделить прибыль" профсоюзы королевства в этом году сосредоточились на необходимости повышения заработной платы для смягчения потери покупательной способности трудящихся в условиях инфляционного кризиса, который они связывают с "чрезмерными прибылями компаний". Хотя основными требованиями являются заработная плата и возобновление переговоров с ассоциацией работодателей CEOE, профсоюзы также выдвигают ряд других первомайских требований к правительству. Так, например, они призывают перераспределять доходы в пользу нуждающихся семей и пересмотреть стоимость увольнений рабочих. В демонстрации в Мадриде, которая пройдет от центральной улицы Гран Виа до площади Испании, примут участие второй вице-премьер и министр занятости Йоланда Диас, а также министр финансов Мария Монтеро.
https://ria.ru/20230501/gretsiya-1868943593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, мадрид
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций с требованием повышения зарплат
МАДРИД, 1 мая - РИА Новости.
В рамках традиционных первомайских демонстраций в Испании пройдут более 70 акций протеста с требованием повышения заработной платы, сообщают
крупнейшие профсоюзы страны.
"Профсоюз UGT призывает людей принять участие в более чем 70 демонстрациях, которые пройдут по всей стране в Первомай, Международный день трудящихся", - говорится в Twitter "Всеобщего союза рабочих" (UGT).
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Под лозунгом "Поднять зарплату, снизить цены, разделить прибыль" профсоюзы королевства в этом году сосредоточились на необходимости повышения заработной платы для смягчения потери покупательной способности трудящихся в условиях инфляционного кризиса, который они связывают с "чрезмерными прибылями компаний".
«
"Нам нужна достойная заработная плата, которая растет в соответствии с инфляцией, гарантируя покупательную способность. Для этого необходимо положение о гарантиях заработной платы", - говорится в совместном манифесте профсоюзов.
Хотя основными требованиями являются заработная плата и возобновление переговоров с ассоциацией работодателей CEOE, профсоюзы также выдвигают ряд других первомайских требований к правительству. Так, например, они призывают перераспределять доходы в пользу нуждающихся семей и пересмотреть стоимость увольнений рабочих.
В демонстрации в Мадриде
, которая пройдет от центральной улицы Гран Виа до площади Испании, примут участие второй вице-премьер и министр занятости Йоланда Диас, а также министр финансов Мария Монтеро.
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