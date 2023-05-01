https://ria.ru/20230501/iran-1868989485.html

Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели

Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели - РИА Новости, 01.05.2023

Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани в понедельник провел переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, стороны РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:26

2023-05-01T16:26

2023-05-01T16:26

в мире

иран

индия

нью-дели

али шамхани

аджит довал

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани в понедельник провел переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, стороны обсудили сотрудничество Тегерана и Нью-Дели в сфере экономики, транзита и финансов, передает агентство IRNA. В ходе переговоров Шамхани заявил, что сотрудничество Ирана и Индии не направлено против третьих стран. "Глобальные и региональные события создали очень подходящие условия для укрепления двустороннего взаимодействия в области энергетики, транспорта и транзита, технологий и банковского дела между Ираном и Индией", - приводит агентство слова Шамхани. Довал, в свою очередь, заявил, что считает иранский порт Чабахар воротами Индии к всестороннему экономическому сотрудничеству с Ираном, добавив, что Нью-Дели готов активизировать консультации для решения всех существующих проблем. "Запуск механизма риал-рупия — необходимая и важная мера, которая сыграет решающую роль в продвижении общих целей Ирана и Индии в различных сферах экономики", - подчеркнул индийский чиновник.

https://ria.ru/20191008/1559533404.html

https://realty.ria.ru/20230428/forum-1868496510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, индия, нью-дели, али шамхани, аджит довал