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Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели - РИА Новости, 01.05.2023
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16:26 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/iran-1868989485.html
Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели
Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели - РИА Новости, 01.05.2023
Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели
Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани в понедельник провел переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, стороны РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:26
2023-05-01T16:26
в мире
иран
индия
нью-дели
али шамхани
аджит довал
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани в понедельник провел переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, стороны обсудили сотрудничество Тегерана и Нью-Дели в сфере экономики, транзита и финансов, передает агентство IRNA. В ходе переговоров Шамхани заявил, что сотрудничество Ирана и Индии не направлено против третьих стран. "Глобальные и региональные события создали очень подходящие условия для укрепления двустороннего взаимодействия в области энергетики, транспорта и транзита, технологий и банковского дела между Ираном и Индией", - приводит агентство слова Шамхани. Довал, в свою очередь, заявил, что считает иранский порт Чабахар воротами Индии к всестороннему экономическому сотрудничеству с Ираном, добавив, что Нью-Дели готов активизировать консультации для решения всех существующих проблем. "Запуск механизма риал-рупия — необходимая и важная мера, которая сыграет решающую роль в продвижении общих целей Ирана и Индии в различных сферах экономики", - подчеркнул индийский чиновник.
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в мире, иран, индия, нью-дели, али шамхани, аджит довал
В мире, Иран, Индия, Нью-Дели, Али Шамхани, Аджит Довал
Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели

Главы советов нацбеза Ирана и Индии обсудили сотрудничество в сфере экономики и финансов

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани в понедельник провел переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, стороны обсудили сотрудничество Тегерана и Нью-Дели в сфере экономики, транзита и финансов, передает агентство IRNA.
В ходе переговоров Шамхани заявил, что сотрудничество Ирана и Индии не направлено против третьих стран.
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"Глобальные и региональные события создали очень подходящие условия для укрепления двустороннего взаимодействия в области энергетики, транспорта и транзита, технологий и банковского дела между Ираном и Индией", - приводит агентство слова Шамхани.
Довал, в свою очередь, заявил, что считает иранский порт Чабахар воротами Индии к всестороннему экономическому сотрудничеству с Ираном, добавив, что Нью-Дели готов активизировать консультации для решения всех существующих проблем.
"Запуск механизма риал-рупия — необходимая и важная мера, которая сыграет решающую роль в продвижении общих целей Ирана и Индии в различных сферах экономики", - подчеркнул индийский чиновник.
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В миреИранИндияНью-ДелиАли ШамханиАджит Довал
 
 
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