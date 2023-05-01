https://ria.ru/20230501/iran-1868989485.html
Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели
Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели - РИА Новости, 01.05.2023
Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели
Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани в понедельник провел переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, стороны РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:26
2023-05-01T16:26
2023-05-01T16:26
в мире
иран
индия
нью-дели
али шамхани
аджит довал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149681/48/1496814800_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6c350727333a2cc1c36f316d6af1f1a3.jpg
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани в понедельник провел переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, стороны обсудили сотрудничество Тегерана и Нью-Дели в сфере экономики, транзита и финансов, передает агентство IRNA. В ходе переговоров Шамхани заявил, что сотрудничество Ирана и Индии не направлено против третьих стран. "Глобальные и региональные события создали очень подходящие условия для укрепления двустороннего взаимодействия в области энергетики, транспорта и транзита, технологий и банковского дела между Ираном и Индией", - приводит агентство слова Шамхани. Довал, в свою очередь, заявил, что считает иранский порт Чабахар воротами Индии к всестороннему экономическому сотрудничеству с Ираном, добавив, что Нью-Дели готов активизировать консультации для решения всех существующих проблем. "Запуск механизма риал-рупия — необходимая и важная мера, которая сыграет решающую роль в продвижении общих целей Ирана и Индии в различных сферах экономики", - подчеркнул индийский чиновник.
https://ria.ru/20191008/1559533404.html
https://realty.ria.ru/20230428/forum-1868496510.html
иран
индия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149681/48/1496814800_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_3e1eac2f950e5fa1894ca59937e5ecc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, индия, нью-дели, али шамхани, аджит довал
В мире, Иран, Индия, Нью-Дели, Али Шамхани, Аджит Довал
Главы советов нацбеза Ирана и Индии провели переговоры в Нью-Дели
Главы советов нацбеза Ирана и Индии обсудили сотрудничество в сфере экономики и финансов
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани в понедельник провел переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, стороны обсудили сотрудничество Тегерана и Нью-Дели в сфере экономики, транзита и финансов, передает агентство IRNA
.
В ходе переговоров Шамхани заявил, что сотрудничество Ирана и Индии не направлено против третьих стран.
Иран предложил Индии совместно разрабатывать нефтяной участок Farzad-B
"Глобальные и региональные события создали очень подходящие условия для укрепления двустороннего взаимодействия в области энергетики, транспорта и транзита, технологий и банковского дела между Ираном и Индией", - приводит агентство слова Шамхани.
Довал, в свою очередь, заявил, что считает иранский порт Чабахар воротами Индии к всестороннему экономическому сотрудничеству с Ираном, добавив, что Нью-Дели готов активизировать консультации для решения всех существующих проблем.
"Запуск механизма риал-рупия — необходимая и важная мера, которая сыграет решающую роль в продвижении общих целей Ирана и Индии в различных сферах экономики", - подчеркнул индийский чиновник.
Допсоглашения по транспортного коридору "Север - Юг" подпишут на KazanForum