https://ria.ru/20230501/iran-1868957198.html
Посольство Ирана в Саудовской Аравии возобновляет работу
Посольство Ирана в Саудовской Аравии возобновляет работу - РИА Новости, 01.05.2023
Посольство Ирана в Саудовской Аравии возобновляет работу
Посольство Ирана в Эр-Рияде, а также генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества в Джидде возобновили свою работу, РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:11
2023-05-01T12:11
2023-05-01T13:31
иран
саудовская аравия
в мире
джидда
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Посольство Ирана в Эр-Рияде, а также генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества в Джидде возобновили свою работу, заявил в понедельник агентству IRIB официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани."Три представительства Исламской Республики Иран – посольство в Эр-Рияде, генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества в Джидде - начали работать в обычном режиме", – приводит слова Канаани агентство IRIB.Канаани отметил, что это лишь первый этап возобновления работы представительств и выразил надежду на то, что они начнут работать в полном объеме в обозначенные ранее сроки. По его словам, группа иранских специалистов работает "с хорошей скоростью".В начале марта Тегеран и Эр-Рияд при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Договоренность, которая, в частности, предусматривает возобновление авиасообщения, официальных визитов и сотрудничества в области безопасности, скрепили своей подписью главы МИД двух стран во время официальной церемонии в апреле.
https://ria.ru/20230429/voyska-1868738341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, саудовская аравия, в мире, джидда, организация исламского сотрудничества
Иран, Саудовская Аравия, В мире, Джидда, Организация исламского сотрудничества
Посольство Ирана в Саудовской Аравии возобновляет работу
Посольство и консульства Ирана в Саудовской Аравии возобновляют работу