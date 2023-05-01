https://ria.ru/20230501/iran-1868957198.html

Посольство Ирана в Саудовской Аравии возобновляет работу

Посольство Ирана в Саудовской Аравии возобновляет работу - РИА Новости, 01.05.2023

Посольство Ирана в Саудовской Аравии возобновляет работу

Посольство Ирана в Эр-Рияде, а также генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества в Джидде возобновили свою работу, РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:11

2023-05-01T12:11

2023-05-01T13:31

иран

саудовская аравия

в мире

джидда

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Посольство Ирана в Эр-Рияде, а также генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества в Джидде возобновили свою работу, заявил в понедельник агентству IRIB официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани."Три представительства Исламской Республики Иран – посольство в Эр-Рияде, генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества в Джидде - начали работать в обычном режиме", – приводит слова Канаани агентство IRIB.Канаани отметил, что это лишь первый этап возобновления работы представительств и выразил надежду на то, что они начнут работать в полном объеме в обозначенные ранее сроки. По его словам, группа иранских специалистов работает "с хорошей скоростью".В начале марта Тегеран и Эр-Рияд при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Договоренность, которая, в частности, предусматривает возобновление авиасообщения, официальных визитов и сотрудничества в области безопасности, скрепили своей подписью главы МИД двух стран во время официальной церемонии в апреле.

https://ria.ru/20230429/voyska-1868738341.html

иран

саудовская аравия

джидда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иран, саудовская аравия, в мире, джидда, организация исламского сотрудничества