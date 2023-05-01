https://ria.ru/20230501/gretsiya-1868943593.html
В Греции Первомай отметили забастовками
В Греции Первомай отметили забастовками - РИА Новости, 01.05.2023
В Греции Первомай отметили забастовками
День труда – рабочий Первомай в Греции отмечают массовыми забастовками и демонстрациям, в праздновании участвуют все профсоюзы, сообщает телеканал ERT. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:25
2023-05-01T10:25
2023-05-01T10:25
в мире
афины
греция
салоники
adedy
праздник весны и труда
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АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. День труда – рабочий Первомай в Греции отмечают массовыми забастовками и демонстрациям, в праздновании участвуют все профсоюзы, сообщает телеканал ERT. Все суда останутся пришвартованным на портах 1 мая из-за 24-часовой забастовки профсоюзов судоходных компаний по случаю Дня труда. Сотрудники транспортных компания решили бастовать несколько часов – в Афинах автобусы и троллейбусы не будут ходить с начала смены до 09:00 утра и с 21:00 до конца смены. Метро и трамвай в Афинах не будут работать весь день, не будут ходить и пригородные поезда. Салоники останутся на весь день без городских автобусов из-за 24-часовой забастовки. В Афинах пройдут демонстрации крупнейших профсоюзов. Коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) проведет демонстрацию на площади Синтагма возле парламента. Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE), Высший совет профсоюза государственных служащих ADEDY и Афинский центр труда EKA соберут митинг на площади Клатмонос, в нескольких сотнях метров от коммунистов. "День труда — знаковый день для рабочего движения, он освещает путь классовой борьбы и социального ниспровержения прогнившей и варварской капиталистической системы, освещает путь новому обществу, социализму — коммунизму", - говорится в заявлении Компартии Греции (КПГ) по случаю праздника. По мнению греческих коммунистов, недавние массовые рабочие народные выступления во многих европейских странах показывают единственный путь, который может привести к отмене эксплуатации человека человеком. "Они показывают, что борьба за освобождение рабочего класса от наемного рабства есть путь к освобождению человечества в целом от оков капитализма", - говорится в заявлении. КПГ предостерегает, что любое буржуазное правительство, которое будет сформировано после выборов 21 мая, объективно способствует обострению антинародной политики в Греции, и призывает голосовать за коммунистов. Профсоюз госслужащих ADEDY заявил, что 1 мая является символом борьбы рабочих всего мира за лучшие условия труда. Завоевания рабочих стали мишенью для правительства "Новой демократии", заявил профсоюз и опубликовал требования государственных служащих. Среди них повышение зарплаты как минимум равное приросту ВВП и инфляции, подписание коллективных договоров, отмена налогов на зарплаты до 12 тысяч евро в год, повышение и продление надбавок за опасные и вредные для здоровья работы, "нет увольнениям и отстранению от работы медицинских работников". Профсоюз GSEE призывает к массовому участию в первомайских забастовках и демонстрациях. "В Первомай 2023 года рабочие страны продолжают сталкиваться с дороговизной, безработицей, социальной бедностью, ограничением трудовых прав, нестабильностью и незащищенностью на рабочих местах. Вот почему мы боремся за настоящее и будущее без дороговизны, без социальной бедности, с гарантиями занятости и равенства", – говорится в призыве GSEE. В связи с демонстрациями в центре Афин ограничено движение транспорта.
https://ria.ru/20200501/1570858501.html
https://ria.ru/20230501/demonstratsii-1868116176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, греция, салоники, adedy, праздник весны и труда
В мире, Афины, Греция, Салоники, Adedy, Праздник Весны и Труда
В Греции Первомай отметили забастовками
В Греции Первомай отметили массовыми забастовками и демонстрациями
АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости.
День труда – рабочий Первомай в Греции отмечают массовыми забастовками и демонстрациям, в праздновании участвуют все профсоюзы, сообщает телеканал ERT
.
Все суда останутся пришвартованным на портах 1 мая из-за 24-часовой забастовки профсоюзов судоходных компаний по случаю Дня труда. Сотрудники транспортных компания решили бастовать несколько часов – в Афинах автобусы и троллейбусы не будут ходить с начала смены до 09:00 утра и с 21:00 до конца смены. Метро и трамвай в Афинах не будут работать весь день, не будут ходить и пригородные поезда. Салоники останутся на весь день без городских автобусов из-за 24-часовой забастовки.
Первомай в Афинах отметили традиционным митингом
В Афинах пройдут демонстрации крупнейших профсоюзов.
Коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) проведет демонстрацию на площади Синтагма возле парламента.
Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE), Высший совет профсоюза государственных служащих ADEDY и Афинский центр труда EKA соберут митинг на площади Клатмонос, в нескольких сотнях метров от коммунистов.
"День труда — знаковый день для рабочего движения, он освещает путь классовой борьбы и социального ниспровержения прогнившей и варварской капиталистической системы, освещает путь новому обществу, социализму — коммунизму", - говорится в заявлении Компартии Греции (КПГ) по случаю праздника.
По мнению греческих коммунистов, недавние массовые рабочие народные выступления во многих европейских странах показывают единственный путь, который может привести к отмене эксплуатации человека человеком. "Они показывают, что борьба за освобождение рабочего класса от наемного рабства есть путь к освобождению человечества в целом от оков капитализма", - говорится в заявлении.
КПГ предостерегает, что любое буржуазное правительство, которое будет сформировано после выборов 21 мая, объективно способствует обострению антинародной политики в Греции, и призывает голосовать за коммунистов.
Профсоюз госслужащих ADEDY заявил, что 1 мая является символом борьбы рабочих всего мира за лучшие условия труда. Завоевания рабочих стали мишенью для правительства "Новой демократии", заявил профсоюз и опубликовал требования государственных служащих. Среди них повышение зарплаты как минимум равное приросту ВВП и инфляции, подписание коллективных договоров, отмена налогов на зарплаты до 12 тысяч евро в год, повышение и продление надбавок за опасные и вредные для здоровья работы, "нет увольнениям и отстранению от работы медицинских работников".
Профсоюз GSEE призывает к массовому участию в первомайских забастовках и демонстрациях. "В Первомай 2023 года рабочие страны продолжают сталкиваться с дороговизной, безработицей, социальной бедностью, ограничением трудовых прав, нестабильностью и незащищенностью на рабочих местах. Вот почему мы боремся за настоящее и будущее без дороговизны, без социальной бедности, с гарантиями занятости и равенства", – говорится в призыве GSEE.
В связи с демонстрациями в центре Афин ограничено движение транспорта.
Юбилей Первомая: демонстрации СССР и России в архивных фото РИА Новости