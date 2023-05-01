https://ria.ru/20230501/gretsiya-1868943593.html

В Греции Первомай отметили забастовками

В Греции Первомай отметили забастовками - РИА Новости, 01.05.2023

В Греции Первомай отметили забастовками

День труда – рабочий Первомай в Греции отмечают массовыми забастовками и демонстрациям, в праздновании участвуют все профсоюзы, сообщает телеканал ERT. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T10:25

2023-05-01T10:25

2023-05-01T10:25

в мире

афины

греция

салоники

adedy

праздник весны и труда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782138057_0:136:3061:1858_1920x0_80_0_0_5efa9de91ee5fe8fda40a780ff1a1e0a.jpg

АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. День труда – рабочий Первомай в Греции отмечают массовыми забастовками и демонстрациям, в праздновании участвуют все профсоюзы, сообщает телеканал ERT. Все суда останутся пришвартованным на портах 1 мая из-за 24-часовой забастовки профсоюзов судоходных компаний по случаю Дня труда. Сотрудники транспортных компания решили бастовать несколько часов – в Афинах автобусы и троллейбусы не будут ходить с начала смены до 09:00 утра и с 21:00 до конца смены. Метро и трамвай в Афинах не будут работать весь день, не будут ходить и пригородные поезда. Салоники останутся на весь день без городских автобусов из-за 24-часовой забастовки. В Афинах пройдут демонстрации крупнейших профсоюзов. Коммунистический профсоюз "Всегреческий боевой фронт" (ПАМЕ) проведет демонстрацию на площади Синтагма возле парламента. Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE), Высший совет профсоюза государственных служащих ADEDY и Афинский центр труда EKA соберут митинг на площади Клатмонос, в нескольких сотнях метров от коммунистов. "День труда — знаковый день для рабочего движения, он освещает путь классовой борьбы и социального ниспровержения прогнившей и варварской капиталистической системы, освещает путь новому обществу, социализму — коммунизму", - говорится в заявлении Компартии Греции (КПГ) по случаю праздника. По мнению греческих коммунистов, недавние массовые рабочие народные выступления во многих европейских странах показывают единственный путь, который может привести к отмене эксплуатации человека человеком. "Они показывают, что борьба за освобождение рабочего класса от наемного рабства есть путь к освобождению человечества в целом от оков капитализма", - говорится в заявлении. КПГ предостерегает, что любое буржуазное правительство, которое будет сформировано после выборов 21 мая, объективно способствует обострению антинародной политики в Греции, и призывает голосовать за коммунистов. Профсоюз госслужащих ADEDY заявил, что 1 мая является символом борьбы рабочих всего мира за лучшие условия труда. Завоевания рабочих стали мишенью для правительства "Новой демократии", заявил профсоюз и опубликовал требования государственных служащих. Среди них повышение зарплаты как минимум равное приросту ВВП и инфляции, подписание коллективных договоров, отмена налогов на зарплаты до 12 тысяч евро в год, повышение и продление надбавок за опасные и вредные для здоровья работы, "нет увольнениям и отстранению от работы медицинских работников". Профсоюз GSEE призывает к массовому участию в первомайских забастовках и демонстрациях. "В Первомай 2023 года рабочие страны продолжают сталкиваться с дороговизной, безработицей, социальной бедностью, ограничением трудовых прав, нестабильностью и незащищенностью на рабочих местах. Вот почему мы боремся за настоящее и будущее без дороговизны, без социальной бедности, с гарантиями занятости и равенства", – говорится в призыве GSEE. В связи с демонстрациями в центре Афин ограничено движение транспорта.

https://ria.ru/20200501/1570858501.html

https://ria.ru/20230501/demonstratsii-1868116176.html

афины

греция

салоники

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афины, греция, салоники, adedy, праздник весны и труда