https://ria.ru/20230501/gosdolg-1869036449.html
Минфин США спрогнозировал невозможность обслуживать госдолг уже через месяц
Минфин США спрогнозировал невозможность обслуживать госдолг уже через месяц - РИА Новости, 02.05.2023
Минфин США спрогнозировал невозможность обслуживать госдолг уже через месяц
Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит лимиты заимствований,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-01T23:44
2023-05-01T23:44
2023-05-02T01:11
экономика
сша
в мире
министерство финансов сша
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит лимиты заимствований, предупредила глава ведомства Джанет Йеллен в письме законодателям.На прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев, который предусматривает повышение потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов с одновременным сокращением расходов в размере более 4,5 триллиона долларов.В администрации Джо Байдена по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом США не смогут обслуживать свои долговые обязательства. Президент отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
https://ria.ru/20230419/defolt-1866421444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, в мире, министерство финансов сша, джанет йеллен
Экономика, США, В мире, Министерство финансов США, Джанет Йеллен
Минфин США спрогнозировал невозможность обслуживать госдолг уже через месяц
Минфин США может исчерпать возможности для выполнения обязательств к 1 июня 2023 года
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит лимиты заимствований, предупредила глава ведомства Джанет Йеллен в письме законодателям.
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"Оценив последние поступления федеральных налогов, наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, возможно, уже к 1 июня, если конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит", - написала она.
На прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев, который предусматривает повышение потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов с одновременным сокращением расходов в размере более 4,5 триллиона долларов.
В администрации Джо Байдена по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом США не смогут обслуживать свои долговые обязательства. Президент отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
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