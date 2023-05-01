https://ria.ru/20230501/gosdolg-1869036449.html

Минфин США спрогнозировал невозможность обслуживать госдолг уже через месяц

Минфин США спрогнозировал невозможность обслуживать госдолг уже через месяц - РИА Новости, 02.05.2023

Минфин США спрогнозировал невозможность обслуживать госдолг уже через месяц

Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит лимиты заимствований,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-01T23:44

2023-05-01T23:44

2023-05-02T01:11

экономика

сша

в мире

министерство финансов сша

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит лимиты заимствований, предупредила глава ведомства Джанет Йеллен в письме законодателям.На прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев, который предусматривает повышение потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов с одновременным сокращением расходов в размере более 4,5 триллиона долларов.В администрации Джо Байдена по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом США не смогут обслуживать свои долговые обязательства. Президент отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.

https://ria.ru/20230419/defolt-1866421444.html

сша

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, в мире, министерство финансов сша, джанет йеллен