https://ria.ru/20230501/gorlovka-1868937678.html
ВСУ обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.05.2023
ВСУ обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:40
2023-05-01T09:40
2023-05-01T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838573323_0:101:2985:1780_1920x0_80_0_0_3a1444c0ce6f2132a51ef2f67a2c18c2.jpg
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 8.40 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838573323_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0737bdeb9004cb14e7db397dc3a0ff56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО