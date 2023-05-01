https://ria.ru/20230501/gershkovich-1869036013.html

Спецпосланник США рассказал о контактах с Россией по делу Гершковича

Спецпосланник США рассказал о контактах с Россией по делу Гершковича - РИА Новости, 01.05.2023

Спецпосланник США рассказал о контактах с Россией по делу Гершковича

США используют "все возможные каналы" и каждый контакт с российской стороной для обсуждения дела арестованного в Москве по обвинению в шпионаже корреспондента... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T23:33

2023-05-01T23:33

2023-05-01T23:34

в мире

сша

эван гершкович

пол уилан

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США используют "все возможные каналы" и каждый контакт с российской стороной для обсуждения дела арестованного в Москве по обвинению в шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил специальный посланник президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс. "Соединенные Штаты используют каждый возможный канал, который у нас есть на данный момент, каждый контакт с российскими коллегами, мы обсуждаем дело Эвана", - заявил Карстенс в интервью телеканалу CNN. Кроме того, он заявил, что в Вашингтоне хотят вернуть Гершковича в США до начала судебного процесса. Карстенс также считает, что слишком открытые обсуждения контактов с РФ по вопросу заключенных могут помешать усилиям Вашингтона по возвращению осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Однако он добавил, что обсуждение его возвращения по-прежнему находится на повестке Вашингтона, где ожидают ответа по делу Уилана. Спецпосланник также в эфире рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен носит в левом нагрудном кармане список всех "неправомерно задержанных" американцев за рубежом. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20230427/poseschenie-1868159115.html

https://ria.ru/20230430/zhurnalist-1868795635.html

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в мире, сша, эван гершкович, пол уилан, энтони блинкен