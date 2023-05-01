https://ria.ru/20230501/gaz-1868990050.html

Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже

Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже - РИА Новости, 01.05.2023

Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже

Полиция применила слезоточивый газ против радикалов black bloc на манифестации в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:32

2023-05-01T16:32

2023-05-01T18:42

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париж

франция

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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против радикалов black bloc на манифестации в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости. Акция в честь Первого мая в Париже началась с беспорядков. Почти сразу же радикалы начали атаковать стражей правопорядка, закидывая их петардами, шариками с краской и бутылками. После начала шествия они стали крушить витрины не только банков, но и других предприятий. Радикалы выломали витрины офиса компании копировальных услуг, начали вытаскивать наружу мебель, разбивать компьютеры. Они также разрушают автобусные остановки и поджигают мусорки. Радикалы используют самодельные взрывные устройства, которые разрываются с оглушительным грохотом. Полиция начала оттеснять протестующих, применяя шумовые гранаты и слезоточивый газ. Во Франции сегодня проходят манифестации "против реформы пенсий и за социальную справедливость". Власти ожидают порядка 650 тысяч протестующих. Отмечалось, что традиционная первомайская манифестация, когда протестующие выражают недовольство условиями труда, может перерасти в глобальный протест против политики, проводимой государством.

https://ria.ru/20230430/frantsiya-1868901777.html

париж

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция