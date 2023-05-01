https://ria.ru/20230501/gaz-1868990050.html
Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже - РИА Новости, 01.05.2023
Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже
Полиция применила слезоточивый газ против радикалов black bloc на манифестации в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:32
2023-05-01T16:32
2023-05-01T18:42
в мире
париж
франция
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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против радикалов black bloc на манифестации в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости. Акция в честь Первого мая в Париже началась с беспорядков. Почти сразу же радикалы начали атаковать стражей правопорядка, закидывая их петардами, шариками с краской и бутылками. После начала шествия они стали крушить витрины не только банков, но и других предприятий. Радикалы выломали витрины офиса компании копировальных услуг, начали вытаскивать наружу мебель, разбивать компьютеры. Они также разрушают автобусные остановки и поджигают мусорки. Радикалы используют самодельные взрывные устройства, которые разрываются с оглушительным грохотом. Полиция начала оттеснять протестующих, применяя шумовые гранаты и слезоточивый газ. Во Франции сегодня проходят манифестации "против реформы пенсий и за социальную справедливость". Власти ожидают порядка 650 тысяч протестующих. Отмечалось, что традиционная первомайская манифестация, когда протестующие выражают недовольство условиями труда, может перерасти в глобальный протест против политики, проводимой государством.
https://ria.ru/20230430/frantsiya-1868901777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже
Полиция применила слезоточивый газ против устроивших беспорядки на акции в Париже
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против радикалов black bloc на манифестации в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости.
Акция в честь Первого мая в Париже началась с беспорядков. Почти сразу же радикалы начали атаковать стражей правопорядка, закидывая их петардами, шариками с краской и бутылками.
После начала шествия они стали крушить витрины не только банков, но и других предприятий. Радикалы выломали витрины офиса компании копировальных услуг, начали вытаскивать наружу мебель, разбивать компьютеры. Они также разрушают автобусные остановки и поджигают мусорки.
Радикалы используют самодельные взрывные устройства, которые разрываются с оглушительным грохотом. Полиция начала оттеснять протестующих, применяя шумовые гранаты и слезоточивый газ.
Во Франции
сегодня проходят манифестации "против реформы пенсий и за социальную справедливость". Власти ожидают порядка 650 тысяч протестующих. Отмечалось, что традиционная первомайская манифестация, когда протестующие выражают недовольство условиями труда, может перерасти в глобальный протест против политики, проводимой государством.
Во Франции анонсировали крупнейшие за несколько десятков лет демонстрации