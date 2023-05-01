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Подачу газа из России в Армению приостановили до 4 мая - РИА Новости, 01.05.2023
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12:05 01.05.2023 (обновлено: 13:38 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/gaz-1868956475.html
Подачу газа из России в Армению приостановили до 4 мая
Подачу газа из России в Армению приостановили до 4 мая - РИА Новости, 01.05.2023
Подачу газа из России в Армению приостановили до 4 мая
Подача природного газа из России в Армению приостановили до 4 мая из-за ремонтных работ на газопроводе, сообщила компания "Газпром Армения" на своем сайте. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:05
2023-05-01T13:38
экономика
армения
россия
ставропольский край
газпром армения
газпром
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ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Подача природного газа из России в Армению приостановили до 4 мая из-за ремонтных работ на газопроводе, сообщила компания "Газпром Армения" на своем сайте. Работы проводят на участке магистрального газопровода "Северный Кавказ-Закавказье" в Ставропольском крае. Подачу "голубого топлива" приостановят с 8:00 (07:00 мск) 1 мая до 20:00 (19:00 мск) 4 мая.В это время бесперебойное и надежное газоснабжение жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов страны, подчеркнули в компании. "Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок закавказской страны.
https://ria.ru/20230428/kipr-1868626869.html
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экономика, армения, россия, ставропольский край, газпром армения, газпром
Экономика, Армения, Россия, Ставропольский край, Газпром Армения, Газпром
Подачу газа из России в Армению приостановили до 4 мая

"Газпром" приостановил подачу газа в Армению до 4 мая из-за ремонта трубопровода

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Подача природного газа из России в Армению приостановили до 4 мая из-за ремонтных работ на газопроводе, сообщила компания "Газпром Армения" на своем сайте.
Работы проводят на участке магистрального газопровода "Северный Кавказ-Закавказье" в Ставропольском крае. Подачу "голубого топлива" приостановят с 8:00 (07:00 мск) 1 мая до 20:00 (19:00 мск) 4 мая.
В это время бесперебойное и надежное газоснабжение жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов страны, подчеркнули в компании.
"Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок закавказской страны.
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