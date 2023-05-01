https://ria.ru/20230501/frb-1869015985.html

Байден после краха FRB заверил, что все вклады будут защищены

Байден после краха FRB заверил, что все вклады будут защищены - РИА Новости, 01.05.2023

Байден после краха FRB заверил, что все вклады будут защищены

Президент США Джо Байден после краха американского First Republic Bank (FRB) заверил общественность, что все вклады "будут защищены" и подобная ситуация не... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T19:50

2023-05-01T19:50

2023-05-01T19:52

сша

джо байден

в мире

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silicon valley bank

калифорния

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден после краха американского First Republic Bank (FRB) заверил общественность, что все вклады "будут защищены" и подобная ситуация не должна повториться вновь.Ранее First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов.По данным СМИ, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года.В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

https://ria.ru/20230501/bankrotstvo-1868998161.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

сша, джо байден, в мире, экономика, silicon valley bank, калифорния, федеральная резервная система сша