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Байден после краха FRB заверил, что все вклады будут защищены - РИА Новости, 01.05.2023
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19:50 01.05.2023 (обновлено: 19:52 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/frb-1869015985.html
Байден после краха FRB заверил, что все вклады будут защищены
Байден после краха FRB заверил, что все вклады будут защищены - РИА Новости, 01.05.2023
Байден после краха FRB заверил, что все вклады будут защищены
Президент США Джо Байден после краха американского First Republic Bank (FRB) заверил общественность, что все вклады "будут защищены" и подобная ситуация не... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T19:50
2023-05-01T19:52
сша
джо байден
в мире
экономика
silicon valley bank
калифорния
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден после краха американского First Republic Bank (FRB) заверил общественность, что все вклады "будут защищены" и подобная ситуация не должна повториться вновь.Ранее First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов.По данным СМИ, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года.В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://ria.ru/20230501/bankrotstvo-1868998161.html
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сша, джо байден, в мире, экономика, silicon valley bank, калифорния, федеральная резервная система сша
США, Джо Байден, В мире, Экономика, Silicon Valley Bank, Калифорния, Федеральная резервная система США
Байден после краха FRB заверил, что все вклады будут защищены

Байден после краха американского банка FRB заверил, что все вклады будут защищены

© AP Photo / Ted ShaffreyБанк First Republic в Нью-Йорке
Банк First Republic в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
Банк First Republic в Нью-Йорке . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден после краха американского First Republic Bank (FRB) заверил общественность, что все вклады "будут защищены" и подобная ситуация не должна повториться вновь.
«
"Все вкладчики защищены, налогоплательщики вне опасности. Позвольте мне внести ясность: все вкладчики - под защитой, тогда как акционеры теряют свои инвестиции. Важнее всего то, что налогоплательщикам ничего не угрожает", - сказал Байден в ходе мероприятия на площадке Белого дома, посвященного развитию малого бизнеса в США.
Отделение First Republic Bank в Сан-Франциско, США - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Банк FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США после 2008 года
Вчера, 17:27
Ранее First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов.
По данным СМИ, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года.
В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Крах банка FRB был ожидаем, заявил инвестор
Вчера, 17:48
 
СШАДжо БайденВ миреЭкономикаSilicon Valley BankКалифорнияФедеральная резервная система США
 
 
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