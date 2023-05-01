Байден после краха FRB заверил, что все вклады будут защищены
Байден после краха американского банка FRB заверил, что все вклады будут защищены
© AP Photo / Ted ShaffreyБанк First Republic в Нью-Йорке
© AP Photo / Ted Shaffrey
Банк First Republic в Нью-Йорке . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден после краха американского First Republic Bank (FRB) заверил общественность, что все вклады "будут защищены" и подобная ситуация не должна повториться вновь.
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"Все вкладчики защищены, налогоплательщики вне опасности. Позвольте мне внести ясность: все вкладчики - под защитой, тогда как акционеры теряют свои инвестиции. Важнее всего то, что налогоплательщикам ничего не угрожает", - сказал Байден в ходе мероприятия на площадке Белого дома, посвященного развитию малого бизнеса в США.
Ранее First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов.
По данным СМИ, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года.
В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.