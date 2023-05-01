https://ria.ru/20230501/filippiny-1868959320.html

Байден обсудит с президентом Филиппин военное сотрудничество

Байден обсудит с президентом Филиппин военное сотрудничество - РИА Новости, 01.05.2023

Байден обсудит с президентом Филиппин военное сотрудничество

Президент США Джо Байден настроен обсудить с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим развитие военного сотрудничества обеих стран, обеспокоенных... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:22

2023-05-01T12:22

2023-05-01T12:22

в мире

филиппины

сша

китай

фердинанд маркос

джо байден

постоянная палата третейского суда

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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден настроен обсудить с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим развитие военного сотрудничества обеих стран, обеспокоенных активностью Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. Запланированную на понедельник встречу в Белом доме он назвал "первым за десятилетия двусторонним контактом такого уровня и интенсивности" и продолжением работы Байдена с региональными лидерами. "Он (Маркос-младший) имеет сильное желание плотно работать с обеими странами (США и Китаем), но оказывается в ситуации, когда действия Китая вызывают глубокую обеспокоенность. В этом контексте мы предприняли значимые шаги в плане двустороннего взаимодействия, возобновляем протоколы и механизмы… укрепляем и развиваем альянсы", - сказал чиновник. В Вашингтоне и Маниле недавно обвинили китайские силы в провокациях против филиппинских судов в Южно-Китайском море. Представитель Белого дома напомнил, что, если до сих пор военное сотрудничество с Филиппинами сводилось к помощи в борьбе с террористами на острове Минданао, то сейчас речь идет о развитии морского и авиационного потенциала, передаче самолетов и катеров, совместных учениях, патрулях и планировании. В феврале Филиппины в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) предоставили американским военным доступа к четырем новым объектам на своей территории в дополнение к пяти согласованным ранее. Чиновник дал понять, что США будут содействовать развитию оборонного сотрудничества Филиппин с другими своими союзниками в регионе, включая Японию. Среди них, по его словам, торговые, образовательные, экологические и гуманитарные инициативы. Байден с начала года уже принимал японского, австралийского и южнокорейского лидеров, в конце мая он летит в Японию на встречу G-7 и планирует совместить поездку с турне по тихоокеанскому региону. Его нынешний гость доводится сыном Фердинанду Маркосу-старшему, который правил на Филиппинах с 1965 года до переворота 1986 года и своего бегства в США. Ранее Китай неоднократно требовал от США прекратить провокации в Южно-Китайском море. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли (Наньша), одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20230324/bayden-1860529616.html

https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865242186.html

филиппины

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, филиппины, сша, китай, фердинанд маркос, джо байден, постоянная палата третейского суда