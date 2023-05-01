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Дуда назвал лозунг польского председательства в ЕС - РИА Новости, 01.05.2023
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17:14 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/evrosoyuz-1868996049.html
Дуда назвал лозунг польского председательства в ЕС
Дуда назвал лозунг польского председательства в ЕС - РИА Новости, 01.05.2023
Дуда назвал лозунг польского председательства в ЕС
Укрепление сотрудничества с США и расширение Европейского союза станет приоритетом польского председательства в ЕС, заявил президент Польши Анджей Дуда в своем... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T17:14
2023-05-01T17:14
в мире
сша
молдавия
польша
анджей дуда
матеуш моравецкий
джо байден
евросоюз
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ВАРШАВА, 1 мая – РИА Новости. Укрепление сотрудничества с США и расширение Европейского союза станет приоритетом польского председательства в ЕС, заявил президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении, посвященном очередной годовщине вступления республики в ЕС. Польша будет исполнять роль председателя в Европейском союзе в первой половине 2025 года. Дуда рассказал, что вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким долго размышляли над приоритетами в польский период председательства в ЕС. Дуда сообщил, что об этом приоритете они вместе с премьер-министром проинформировали президента США Джо Байдена, когда тот находился с визитом в Варшаве. "Взаимодействие с США имеет для нас фундаментальное значение, в том числе для построения нашей безопасности", - подчеркнул он. Также польский президент заявил, что одним из приоритетов председательства его страны в ЕС будет работа над расширением этой организации. "Мы являемся сторонниками политики открытых дверей, поэтому я также смотрю на страны Западных Балкан. Это страны, это общества, которые уже несколько лет ждут, чтобы стать частью европейского сообщества", - добавил Дуда. "Это нужно исправить, поэтому я считаю, что не кто иной, а мы – Польша, должны жестко и очень твердо говорить: надо наконец принять их в ЕС. Мы должны принять страны Западных Балкан", - заключил он. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких условий.
https://ria.ru/20230501/polsha-1868979422.html
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в мире, сша, молдавия, польша, анджей дуда, матеуш моравецкий, джо байден, евросоюз
В мире, США, Молдавия, Польша, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий, Джо Байден, Евросоюз
Дуда назвал лозунг польского председательства в ЕС

Дуда: лозунгом польского председательства в ЕС будет "больше США в Европе"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 мая – РИА Новости. Укрепление сотрудничества с США и расширение Европейского союза станет приоритетом польского председательства в ЕС, заявил президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении, посвященном очередной годовщине вступления республики в ЕС.
Польша будет исполнять роль председателя в Европейском союзе в первой половине 2025 года.
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Вчера, 15:05
Дуда рассказал, что вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким долго размышляли над приоритетами в польский период председательства в ЕС.
«
"Необходимо укрепление евроатлантических связей. Одним из важнейших наших приоритетов во время президентства для Европейского союза, для Европы, будет лозунг укрепления сотрудничества с США, укрепления евроатлантических связей. Больше США в Европе, больше Европейского Союза в США", - сказал он.
Дуда сообщил, что об этом приоритете они вместе с премьер-министром проинформировали президента США Джо Байдена, когда тот находился с визитом в Варшаве.
"Взаимодействие с США имеет для нас фундаментальное значение, в том числе для построения нашей безопасности", - подчеркнул он.
Также польский президент заявил, что одним из приоритетов председательства его страны в ЕС будет работа над расширением этой организации.
«
"Одним из главных наших приоритетов во время польского председательства будет членство Украины и Молдавии в ЕС", - сказал он.
"Мы являемся сторонниками политики открытых дверей, поэтому я также смотрю на страны Западных Балкан. Это страны, это общества, которые уже несколько лет ждут, чтобы стать частью европейского сообщества", - добавил Дуда.
"Это нужно исправить, поэтому я считаю, что не кто иной, а мы – Польша, должны жестко и очень твердо говорить: надо наконец принять их в ЕС. Мы должны принять страны Западных Балкан", - заключил он.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких условий.
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Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности"
16 февраля, 17:57
 
В миреСШАМолдавияПольшаАнджей ДудаМатеуш МоравецкийДжо БайденЕвросоюз
 
 
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