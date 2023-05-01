https://ria.ru/20230501/evrosoyuz-1868996049.html

Дуда назвал лозунг польского председательства в ЕС

Дуда назвал лозунг польского председательства в ЕС - РИА Новости, 01.05.2023

Дуда назвал лозунг польского председательства в ЕС

Укрепление сотрудничества с США и расширение Европейского союза станет приоритетом польского председательства в ЕС, заявил президент Польши Анджей Дуда в своем... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T17:14

2023-05-01T17:14

2023-05-01T17:14

в мире

сша

молдавия

польша

анджей дуда

матеуш моравецкий

джо байден

евросоюз

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ВАРШАВА, 1 мая – РИА Новости. Укрепление сотрудничества с США и расширение Европейского союза станет приоритетом польского председательства в ЕС, заявил президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении, посвященном очередной годовщине вступления республики в ЕС. Польша будет исполнять роль председателя в Европейском союзе в первой половине 2025 года. Дуда рассказал, что вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким долго размышляли над приоритетами в польский период председательства в ЕС. Дуда сообщил, что об этом приоритете они вместе с премьер-министром проинформировали президента США Джо Байдена, когда тот находился с визитом в Варшаве. "Взаимодействие с США имеет для нас фундаментальное значение, в том числе для построения нашей безопасности", - подчеркнул он. Также польский президент заявил, что одним из приоритетов председательства его страны в ЕС будет работа над расширением этой организации. "Мы являемся сторонниками политики открытых дверей, поэтому я также смотрю на страны Западных Балкан. Это страны, это общества, которые уже несколько лет ждут, чтобы стать частью европейского сообщества", - добавил Дуда. "Это нужно исправить, поэтому я считаю, что не кто иной, а мы – Польша, должны жестко и очень твердо говорить: надо наконец принять их в ЕС. Мы должны принять страны Западных Балкан", - заключил он. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких условий.

https://ria.ru/20230501/polsha-1868979422.html

https://ria.ru/20230216/polsha-1852492963.html

сша

молдавия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, молдавия, польша, анджей дуда, матеуш моравецкий, джо байден, евросоюз